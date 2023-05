Turnster Xanthi Kagiorgis uit Giessen wint gouden medaille

41 minuten geleden

Sport 86 keer gelezen

REGIO • Xanthi Kagiorgis uit Giessen heeft afgelopen zaterdag in District Mid-West in Amersfoort het goud gewonnen tijdens de toestelfinale vloer. In een sterk deelnemersveld van de beste acht turnsters liet Xanthi zien wat ze in huis had.

Tijdens de voorrondes werd al duidelijk dat Xanthi uitblinkt op het toestel vloer. Met een D-score van 4,6 voerde ze de meest uitdagende oefening uit. Haar precisie leverde haar een score van 7,3 op, wat resulteerde in een totaalscore van 11,900 punten.

Xanthi traint intensief bij turnvereniging Hamarithi in Aalst. De Giessense turnster zal op 10 juni opnieuw in actie komen, ditmaal tijdens de meerkampfinale.