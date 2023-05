Raïsa Schoon en Katja Stam kronen zich in Breda tot ‘Queens of the court’

1 uur geleden

Sport 81 keer gelezen

REGIO • De Werkendamse Raïsa Schoon en beachpartner Katja Stam kroonden zich tijdens het Nederlands Kampioenschap in Breda tot ‘Queens of the court’. Opnieuw een nationale titel voor dit duo.

In Breda werd afgelopen weekeinde het beachvolleybalseizoen afgetrapt met het officiële Nederlands kampioenschap Queen & King of the Court.

Nog nooit stonden er zoveel grote namen uit het Nederlandse beachvolleybal op een NK Queen & King of the Court. Onder anderen Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon deden mee.

Laatstgenoemden wonnen dus de titel bij de vrouwen. Mees Sengers en Dirk Boehlé werden ‘Kings of the court’.