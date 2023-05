Mika Schalken uit Dussen pakt wederom punten in Assen

REGIO • Voor Mika Schalken uit Dussen stonden dit weekend race 3 en 4 op de agenda voor het NK Molenaar NSF100 Cup. Het was geen topweekend, maar Mika heeft wel veel geleerd en verbeterd.

Zaterdagochtend werden er eerst twee kwalificaties verreden, gevolgd door twee wedstrijden in de namiddag. Het doel was om Mika’s snelste tijd van de vorige race te verbeteren en flink wat kilometers te maken.

De afgelopen weken heeft Mika door andere verplichtingen weinig kunnen trainen, en dat was helaas merkbaar tijdens de eerste trainingen. Hij eindigde op de vijftiende plaats, maar gelukkig waren de tijdsverschillen niet zo groot.

Tijdstraf

Bij de eerste race was de start redelijk, maar net voordat het licht uitging bewoog Mika iets, wat resulteerde in een ‘jump start’ en een tijdstraf. Dit bracht hem geen geluk, want na de eerste ronde lag hij nog steeds op de vijftiende plaats en het groepje voor hem sloeg al snel een klein gaatje.

Na enkele ronden vond Mika zijn ritme en wist hij zich naar voren te werken. Hij verbeterde zijn snelste tijd met een halve seconde, wat ook te merken was aan zijn zelfvertrouwen. Helaas werd hij door de tijdstraf teruggezet naar de dertiende plaats.

Inhaalrace

Mika startte goed aan de tweede race, maar hij raakte vast in de eerste bocht, waardoor hij enkele plaatsen verloor. Opnieuw moest hij een inhaalrace rijden. In de eerste ronde had hij moeite om een andere coureur in te halen, maar zodra hij er voorbij was, verbeterden zijn tijden direct en ging hij weer op het niveau van de eerste race rijden.

Nieuw persoonlijk record

Met de twaalfde plaats in zicht gaf Mika alles en slaagde erin het gat te dichten. In de laatste ronde voerde hij in bocht 3 een geslaagde inhaalactie uit op een ervaren rijder en wist hij hem te passeren. Hij wist zijn positie vast te houden en verbeterde zelfs zijn persoonlijk record met opnieuw een halve seconde.