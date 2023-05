Lars de Kooter wint titel bij Regio Zomer Kampioenschappen 2023 in Eindhoven

di 16 mei 2023, 09:49

Sport 253 keer gelezen

REGIO • Het eerste van twee weekenden van de Regio Zomer Kampioenschappen 2023 in Eindhoven bracht zeven leden van de Biesboschzwemmers aan de start. Na twee dagen zwemmen is de score één gouden en twee zilveren medailles. Daarnaast zijn er ook nog ongeveer tien persoonlijke records gesneuveld.

De kampioenschappen worden gehouden voor zwemmers uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Op de 1500 meter is er geen onderscheid in de provincies, wel op de overige nummers.

Lars de Kooter

Lars de Kooter is dit weekend op zes afstanden aan de start verschenen en op de helft daarvan is hij op het podium geëindigd. Op de 1500m vrije slag kreeg Lars een gouden medaille omgehangen omdat hij in zijn categorie de beste was. Lars deed dit in een nieuw persoonlijk record.

Op de 50 en 100 schoolslag moest Lars één zwemmer voor zich dulden en dus was er zilver voor hem. De tijden op de schoolslag waren geen persoonlijke records, maar opnieuw bleef Lars onder de limiettijd voor de diverse Nederlandse Kampioenschappen.

Lars startte ook nog op de 200 en 400 vrije slag en 200 rugslag. Op deze afstanden wist hij wel persoonlijke records te zwemmen, maar was er geen medaille.

Jansje de Ridder

Jansje de Ridder is op vier afstanden aan de start verschenen en zij wist op de 100 vrije slag een persoonlijk record te zwemmen en op dit nummer behaalde ze ook haar beste klassering, namelijk veertiende. Verder startte Jansje nog op de 50 rug- en vrije slag en de 200 wisselslag.

Pr aangescherpt

Amy de Kooter, Jade Groeneveld, Mandy Swart en Sanne van de Pol kwamen allen twee keer aan de start. Allen startten op de 50 vrije slag en hierop wisten Amy en Jade hun persoonlijke records aan te scherpen.

Amy verbeterde ook op de 100 vrije slag haar beste tijd. Mandy en Sanne startten ook nog op de 200 schoolslag en net als op de 50 vrije slag waren zij sneller dan tijdens de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen een week eerder.

Voor Mandy was dit een persoonlijk record op de 200 schoolslag. Jade startte naast de 50 ‘vrij’ ook nog op de 100 vlinderslag en merkte vooral tijdens de tweede 50 meter dat ze te snel gestart was. Ondanks dat feit mocht ze tevreden zijn over haar eindtijd.

Anne Lisman

Anne Lisman was de laatste zwemster die dit weekend startte en zij zwom alleen de 50 vrije slag. Anne zwom een goede race, maar helaas was ze enkele honderdsten langzamer dan haar inschrijftijd.

Programma

Volgend weekend komen Lars, Jansje, Anne en Amy opnieuw op één of meerdere onderdelen aan de start. Daarnaast zal ook Erik Drewes op twee nummers zwemmen. De kans is groot dat de medailleoogst wordt uitgebreid.