Succesvolle editie van Omloop van de Biesbosch: spannende races en lokale renners in actie

55 minuten geleden

Sport 92 keer gelezen

WERKENDAM • De Omloop van de Biesbosch vond zaterdag plaats onder perfecte omstandigheden. De zon scheen volop in het prachtige natuurgebied en een stevige oostenwind maakte het 11 kilometer lange parcours best selectief. In het open landschap vol waterpartijen, bruggen, dijken en kronkelende asfaltwegen was het heerlijk koersen.

Sportklasse

Als eerste gingen de Sportklasse renners van start met 82 deelnemers. De wind was nog vrij kalm en de favorieten bleven heel lang in een grote groep bij elkaar. Achteraan werden steeds meer renners gelost, vooraan lukte het niemand weg te rijden. Een massasprint moest de uitslag bepalen. Gorcumer Tim van Lopik trok de sprint aan maar moest op de streep nipt zijn meerdere erkennen in Twan Brusselman (Helmond). Derde werd Emiel van Dijk (Hellevoetsluis).

Amateurs

Al in de eerste ronde lag het veld met tachtig deelnemers in stukken. De verbrokkeling nam naar het einde steeds toe en er ontstond een kopgroep van 13 man, waaronder Jan Arie Scherff (Waardhuizen) en Han van de Poppe (Ameide). Na diverse uitlooppogingen konden uiteindelijk zeven renners zich voorbereiden op de eindsprint. Maarten van den Berg (Breda) won met twee fietslengten vóór plaatselijk favoriet Jan Arie Scherff en Edwin Wielink (Twello).

Elite-Beloften

Het continentale Allinq team verscheen met maar liefst elf renners aan de start. Het clubteam van Jan van Arckel kon hier met tien man niet voldoende tegenover stellen. Het blauw-wit van Allinq voerde duidelijk de boventoon en maakte er een ware veldslag van. Kevin Reuvers (Zevenbergen) was de enige die in de kopgroep bij drie Allinq mannen mocht aanhaken.

Het ging van start af aan zo hard dat de renners geen kans hadden van de mooie omgeving te genieten. Slechts 43 van de 65 renners bereikten de finish. In de eindsprint versloeg Wouter van de Weerdhof (Lobith) zijn ploeggenoot Elmar Abma (Wolvega). Tim Bierkens (Stampersgat) werd afgescheiden derde, nadat hij Reuvers nog had losgereden. Noël Luijten (Meerkerk) werd keurig tiende.

Uitslagen lokale renners: 16. Delano Swenne, 21. Simon Haberlah, 22. Jens van den Dool, 24. Niels Boogerd, 26. Geert van Kappel, 33. Kelvin van den Dool, 43. Melle Meeuwisse.

Startklasse-Funklasse

Ook hier duurde het niet lang vooraleer de groep, met 70 deelnemers, in stukken lag. Het kaf werd van het koren gescheiden en er ontstond een kopgroep van drie man met de Alblasserwaarders Sander Spoolder (Giessenburg), Dirk-Jan Verspuij (Hoogblokland) en Jetze van Heelsum uit Sleeuwijk. Tot ieders verrassing won Verspuij de eindsprint. Sander Spoolder had naar zijn zeggen niet opgelet en dacht dat er nog een ronde te rijden was. Bij de Funklasse ging de overwinning naar Peter Branderhorst.