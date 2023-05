Frustratie bij verliezend Kozakken Boys: 1-4

WERKENDAM • Op Kozakken Boys valt dit seizoen geen peil te trekken. De ‘Boys’ gingen zaterdag op de Zwaaier met liefst 1-4 onderuit tegen HHC Hardenberg.

Het was een wedstrijd om snel te vergeten. Daar was iedereen het wel over eens in Werkendam. “Heel simpel. Het was een frustrerende middag”, stelde trainer Scott Calderwood. “De eerste twintig minuten speelden we nog goed en kregen we twee kansen. Daar moet je er dan een van scoren, maar dat deden we niet. Door een verdedigende fout kom je 0-1 achter en daar kwam vrij snel een penalty overheen. Dan sta je met 0-2 achter bij de rust en dan moeten wij het spel gaan maken. Dat is niet onze sterkste punt als we achter staan. Dan wordt het een hele frustrerende middag. Ik had het niet zien aan komen. Dan is het nog des te frustrerender.”

Aardig

De ‘Boys’ begonnen dus nog wel aardig met een levensgrote kans, maar Johnny Lommers trof de lat en de rebound van Lowie van Zundert werd nog net op tijd geblokt. Na een kleine tien minuten stortte het als een kaartenhuis in elkaar bij Kozakken Boys, waar keeper Bryan Janssen nog kon redden op de doorgebroken Danny Bouws. HHC Hardenberg werd sterker en loerde op de foutjes van Kozakken Boys. Het leverde kort voor het half uur de 0-1 op voor Thomas Reinders. Nadat kort voor rust een speler van HHC Hardenberg werd aangetikt, ging de bal op de stip en maakte Rob van der Leij er 0-2 van.

Bereid

Na de rust was het van hetzelfde laken en pak bij Kozakken Boys. De thuisploeg leek niet bereid er honderd procent voor te gaan en kreeg de rekening gepresenteerd. Uit een uitval, nadat Kozakken Boys nog een penalty claimde, viel de 0-3 aan de andere kant met een wonderschone treffer van Matias Jones. De gasten uit Hardenberg maakten er ook nog 0-4 van door Reinders. Een totale ontgoocheling loerde, maar gelukkig voorkwam keeper Bryan de Janssen een volgende treffer. In de seconde redde Kozakken Boys alleen nog de eer met de 1-4 door Gwaeron Stout. Komende zaterdag speelt Kozakken Boys uit bij Katwijk.

Nog drie wedstrijden

“We hebben nog drie wedstrijden tegen Katwijk, Kon. HFC en Jong Sparta en we zijn officieel nog niet veilig. Dus we moeten naar onszelf blijven kijken en hard werken en ons ding doen. Het is jammer, dat we het onszelf niet wat makkelijker maken. Ja, dat is frustrerend”, aldus de trainer van Kozakken Boys.