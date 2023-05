Marianne Vos wint na derde ook vierde etappe in Vuelta Femenina

SPANJE/BYBALONIËNBROEK • Marianne Vos zegevierde woensdag in de derde etappe van de Vuelta Femenina en sprintte ook donderdag naar de etappezege, alweer de 248-ste overwinning in haar carrière.

De 35-jarige renster van Jumbo-Visma was in de rit van Cuenca naar Guadalajara de snelste in de sprint van een uitgedund peloton en behield en passant de rode leiderstrui.

Vanaf vrijdag staan drie bergetappes op het programma.