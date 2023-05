Strijdlustig Sparta’30 zet koploper GDC een lelijke hak in boeiende derby

ANDEL • Aan passie en strijd was zeker geen gebrek zaterdag in de derby tussen de rivalen Sparta’30 en GDC. De Andelnaren zetten de koploper uit Eethen wel een lelijke hak met 2-1.

Het was dolle vreugde zaterdag bij Sparta’30. De Andelnaren namen na afloop nog een neutje in de vreugdedans en zijn met de 2-1 winst zo goed als veilig in derde klasse. Misschien zit er zelfs nog wat meer in het vat als de Spartanen de eindsprint vol houden. Voor GDC was het op de blaren zitten. De voorsprong van de koploper op achtervolger Sleeuwijk is nog maar drie punten, zodat het nog een spannend slot belooft te worden voor GDC.

“Soms ben je wel eens machteloos als trainer”, sipte trainer Gerrit Molenaar. “Van binnen voel je wel iets, je kan er niets aan veranderen. De goals die we tegen kregen, waren twee persoonlijke fouten”, doelde trainer Gerrit Molenaar op de momenten, dat Sparta’30 uitliep naar een 2-0 voorsprong. “Het waren niet een beetje persoonlijke fouten en het werd na de rust keihard afgestraft door Sparta’30”, was Molenaar nog mild in zijn oordeel. “Ik vond ons na de rust goed spelen. We waren de bovenliggende partij. Aanvallend brachten we wel te weinig en dit komt wel binnen bij ons. Het wordt nu wel spannend. Dat begrijpen de jongens ook wel. Dat hoef je mij niet te vertellen. We staan nu nog drie punten voor met een beter doelsaldo.”

Oor tot oor

Collega Peter Burg van Sparta’30 glom van oor tot oor. De Spartanen hadden het toch maar mooi geflikt om GDC een hak te zetten. “Dit komt goed binnen bij ons”, stelde de trainer van Sparta’30 dan ook. “Dat hadden we ook nodig, want het staat allemaal close op elkaar. We moesten gewoon winnen. Op zich vind ik het ook een terechte uitslag. GDC had wel meer de bal, maar echte kansen hebben ze niet gecreëerd. Na de 2-1 was het nog wel even billen knijpen, maar ze hebben er hard voor gewerkt. Ze hebben drie dagen gezopen, maar dit dan op de mat kunnen brengen, dat verdient een compliment”, lachte de trainer van Sparta’30.

Sfeer-actie

De derby werd ingeleid met een sfeer-actie van de jeugd van Sparta’30 met geel/zwarte rookbommen. Binnen het veld gingen beide ploegen er ook meteen vol tegen aan. Wat wel ontbrak was de zuiverheid. Sparta’30 riep na een kwartier om een strafschop na een handsbal in de verdediging bij GDC, maar scheidsrechter Willem van Bleek liet gewoon doorspelen. Aan de andere kant werd GDC voor het eerste dreigend met een kopbal van Erik den Ouden, die naast ging. Vervolgens was Sparta’30 weer aan de beurt. Na slecht uitverdedigen had GDC geluk, dat de boogbal van Anrico Visser nog over het Eethense doel stuiterde. Aan de andere kant verzakte Alfonso Ndongala de trekker over te halen voor GDC. Zijn poging ging voorlangs.

Spannend

Na de rust bleef het spannend en trok GDC de duimschroeven aan bij Sparta’30, dat zich wel fel bleef verzetten. Een half uur voor tijd miste Ndongala een grote kans en schepte de bal nog naast het doel. GDC bleef wel de druk opvoeren en de strijd groeide naar een climax, die in het voordeel van Sparta’30 uitviel na een blinde bal naar voren van Derk Groenenberg. Anrico Visser was attent met zijn snelheid en de defensie van GDC schutterde, waarbij de Spartaan de bal blokte en binnen kon werken. Met de 1-0 brak Visser de derby eindelijk open. In de slotfase was de spanning om te snijden. GDC zette aan, maar verkeek zich nog een keer op het moment dat keeper Tim van Rooijen in de fout ging.

Invaller Boris Stout profiteerde met de 2-0. GDC kwam in de slotfase niet verder meer dan de 2-1 van Tom van Rijswijk. Trainer Gerrit Molenaar bracht pinch-hitter Wesley van der Wardt nog in, maar het leed was al geschiedt. De dolle vreugde was voor Sparta’30, dat zich zo goed als veilig had gespeeld en zich op kan maken voor een mooie eindsprint om misschien zelfs nog een toetje binnen kan halen.