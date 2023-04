Marianne Vos Wielerfestival op twee dagen

ALTENA • Het Marianne Vos Wielerfestival, dat wordt gehouden bij Golfpark Almkreek in Almkerk, wordt dit jaar uitgebreid naar twee dagen en vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Naast de reguliere toertocht op zaterdag, wordt er op vrijdagavond een nieuw evenement toegevoegd: het Wielercafé.

Bij dit Wielercafé zijn prominente (ex-)profwielrenners betrokken, waaronder Erik Dekker en Marianne Vos zelf. Het team van Stichting Sterrenfietsen zal ook aanwezig zijn. “Onder andere Bas Muijs, Michael Boogerd, Vera Koedooder en Frits Barend zijn bij deze stichting betrokken”, vertelt Esther Vroegh, voorzitter van het Marianne Vos Wielerfestival. “De stichting zamelt door middel van toertochten geld in voor het goede doel.” Het goede doel van het wielerfestival is dit jaar Hospice Altena.

Het Wielercafé wordt aan elkaar gepraat door Gio Lippens, een bekende wielerverslaggever.

‘In het wiel van’

Voorafgaand aan het Wielercafé kan er ook worden deelgenomen aan de clinic ‘In het wiel van’. Tijdens de clinic fietsen deelnemers samen met Marianne Vos en andere prominenten uit de wielersport verschillende rondes door het Land van Heusden en Altena en een gedeelte van de Bommelerwaard. “Er worden drie rondes van 30 kilometer gereden, waardoor deelnemers zelf bepalen of zij 30, 60 of 90 kilometer meefietsen”, zegt Vroegh. De activiteiten op vrijdag zijn met name gericht op het sportieve bedrijfsleven en bieden een leuke en inspirerende manier om te netwerken en kennis te delen.

Marianne Vos Experience Center

Tijdens het Wielercafé zal wethouder Shah Sheikkariem de locatie onthullen, waar het Marianne Vos Experience Center gevestigd zal worden. Hier zullen behalve het bezichtigen van de prijzen van de wielrenster uit Babyloniënbroek ook andere activiteiten te doen zijn.

“Het wordt een interactieve plek voor kinderen, waar ze onder meer leren over sporten, voeding en gezond oud worden”, licht Vroegh toe. Ze roept mensen die zich hebben ingezet voor de komst van het Marianne Vos Experience Center op om zich te melden bij de organisatie van het wielerfestival.

Toertocht

Op zaterdag staat de toertocht op het programma. Er kan gekozen worden uit de afstanden 60, 100 of 150 kilometer. Ook de toertocht trekt door de Biesbosch, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. De toertochten zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren fietsers. Ook sporters met beperkingen zijn van harte welkom om deel te nemen. “Marianne staat voor breedtesport en vindt het dus heel belangrijk dat iedereen mee kan doen”, legt de voorzitter van het wielerfestival uit. De toertochten kennen een volledig arrangement met een hapje en een drankje op het festivalterrein.

Kids clinic

Voor de jeugdige wielerfanaten staat op zaterdag de kids clinic op het programma. Dit is een toertocht op de gewone fiets of racefiets voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Tussen het fietsen door zal er voor voldoende vertier gezorgd worden, met onder andere een pumptrack. Daarnaast zal er traditiegetrouw een speciale persconferentie voor de kinderen zijn. Dit levert naar alle waarschijnlijkheid leuke en onverwachte verhalen van Marianne Vos op. “Kinderen durven immers alles te vragen.”

‘Mooie aanvulling op Vitaal Altena’

Het Marianne Vos Wielerfestival wordt mede mogelijk gemaakt door BrabantSport en de gemeente Altena. Wethouder Shah Sheikkariem kijkt al erg uit naar de nieuwe editie in mei. “Fantastisch dat we in gemeente Altena het Marianne Vos Wielerfestival hebben. Een evenement voor iedereen. Op ieders niveau. Een mooie aanvulling op het gemeentelijke project Vitaal Altena, waarin een vitale gemeente centraal staat en sport toegankelijker wordt voor iedereen die wil werken aan een fit en gezond leven.”

Aanmelden voor één van de activiteiten kan via www.mariannevoswielerfestival.nl.

