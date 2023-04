Sleeuwijk doet goede zaken met 0-1 winst bij MVV’58

Meeteren • Sleeuwijk deed zaterdag goede zaken. De manschappen van trainer Antoine van Pelt wonnen niet alleen met 0-1 bij MVV’58, maar naderden koploper GDC tot op drie punten. GDC heeft nog wel de wedstrijd tegoed komende zaterdag tegen Sparta’30.

Het was geen beste wedstrijd. Kort voor rust brak Sleeuwijk de wedstrijd open met de 0-1 door Frank ter Schiphorst. Na de rust werd het grimmiger en keeper Corné Dekker van Sleeuwijk groeide met een paar knappe reddingen uit tot ‘the man of the match’.