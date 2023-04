GDC verslikt zich in SV Capelle (1-2).

Lelijke misstap GDC met 1-2 verlies tegen SV Capelle

1 uur geleden

Sport 139 keer gelezen

Eethen • Koploper GDC maakte zaterdag een lelijke misstap. De manschappen van trainer Gerrit Molenaar verloren op eigen veld met 1-2 van SV Capelle. “Die gasten zijn twee keer bij onze goal geweest en we geven ze twee keer de gelegenheid om te scoren”, bromde trainer Molenaar na.

GDC speelde gewoon slecht en had ook de pech van diverse keren de lat en de paal. Bij de rust keek GDC al tegen een 0-1 achterstand aan. Na de rust kwam GDC nog wel tot de 1-1 middels Tresor Mbiavanga, maar vijf minuten later scoorde SV Capelle de 1-2. Die klap kwam GDC niet meer te boven. Door het verlies komt de derby van GDC zaterdag bij Sparta’30 ook in een ander daglicht te staan.

Dan moet er echt gewonnen worden om achtervolger Sleeuwijk, dat met 0-1 won bij MVV’58, op afstand te houden.