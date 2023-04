Sombere gezichten bij Woudrichem na nederlaag tegen Heukelum

Woudrichem • Woudrichem had zaterdag geen verweer in de degradatiekraker tegen Heukelum. De gasten uit Heukelum haalden overtuigend uit met 2-4 op Het Bolwerk. De 2-4 uitslag leverde een sombere trainer op en een opgeluchte trainer. De somberheid lag op het gezicht van trainer Bert Schouten van Woudrichem, voor wie de situatie nu wel hopeloos lijkt om nog aan de directe degradatie te ontsnappen.

‘Hadden moeten winnen’

De nederlaag kwam hard aan op Het Bolwerk. “Hier zat ik niet op te wachten”, recapituleerde de trainer van Woudrichem. “We hadden vanmiddag moeten winnen. Aan een gelijkspel had je ook weinig gehad, al heb je dan nog een klein beetje hoop, maar je moet reëel zijn. Het is niet zo dat we nu de handdoek in de ring gooien, maar het is voor negenennegentig procent bekeken, dat we er uit gaan”, stelde Schouten.

“Daar moeten we ons maar op voorbereiden. Het zij zo”, aldus de trainer van Woudrichem. “Het was ook niet best bij ons vanmiddag. We hadden bepaalde dingen zoals het veld klein te houden met elkaar afgesproken, maar daar kwam weinig van terecht. De tweede bal was ook steeds voor Heukelum. Het laatste kwart gingen we een op een, maar dan weet je dat Heukelum met hun specifieke kwaliteiten met Benjamin Meijdan en Tim Schwebke, dat uit gaan buiten. Dan weet je eigenlijk al, dat het gespeeld is.”

Opgelucht adem halen

Collega Jerome Ceton van Heukelum kon met de 2-4 winst opgelucht even stoom afblazen. “Wij leven van wedstrijd tot wedstrijd. We zijn een beetje van onze eigen kracht uitgegaan en hebben ons niet aangepast. Ik vind dit heel knap van ons met de kleine groep en de jongens deden het hartstikke goed”, aldus de trainer van Heukelum. “Op zich zijn dit ook mooie wedstrijden”, aldus Ceton, die met Heukelum het vege lijf nog kan redden in de tweede klasse. “We hebben nu nog vier wedstrijden. Direct zal heel lastig zijn, maar we gaan er nu voor om de ploegen, die het dichtst bij ons staan in te halen. Er zat ook wel een idee in ons spel vanmiddag en daarmee kunnen we verder naar volgende week tegen Altena. We hebben een ploeg, die er op de juiste momenten staat”, heeft Ceton er wel vertrouwen in. “De ploegen die bij ons in de buurt staan”, daar pakken we punten van. Dat is wel een kwaliteit, die we hebben.”

‘Do or die’

Voor Woudrichem was het zaterdag ‘do or die’. De manschappen van trainer Bert Schouten kwamen wel goed uit de startblokken. Nadat de vrije trap van Tim Saaman door slipte, stond ook keeper Max Borowski aan de grond genageld en stond de thuisclub binnen vijf minuten al op 1-0. Kort na het kwartier had Heukelum de schade echter al gerepareerd. Keeper Aljan Dekker stak nog wel op tijd de voet uit op de inzet van Benjamin Meijdam, maar was kansloos op de rebound van Menno Dekker. Nadat een tweede vrije trap van Saaman op de vuisten van de Heukelumse sluitpost spatte, trok Dekker kort na het half uur de wedstrijd naar Heukelumse kant met een rake inkopper en de 1-2.

Kort voor de rust voorkwam keeper Borowski wel de gelijkmaker van Woudrichem uit weer een vrije trap van Saaman met een knappe redding. Na de rust bleef Heukelum ook de bovenliggende partij. Binnen vier minuten was het kappen en schieten voor Tim Schwebke met de 1-3. Woudrichem gaf het echter niet op en een half uur voor tijd bracht Bori Secreve, die de sluitpost van Heukelum verraste met een lange boogbal, de spanning nog even terug met de 2-3. Trainer Bert Schouten bracht vervolgens meteen aanvaller Mike van Wouwen in voor meer stootkracht.

Het was nu alles of niets voor Woudrichem. Het zette echter geen zoden meer aan de dijk. De kansen bleven voor Heukelum. Zo moest keeper Aljan Dekker twee keer redding brengen op de dubbele poging van Meijdam. Twaalf minuten voor tijd gooide Menno Dekker met zijn derde treffer de wedstrijd in het slot met de 2-4. Daarmee was ook de vut er uit bij Woudrichem, dat alleen nog mag hopen op een wonder om aan de directe degradatie te ontsnappen.