Gerbrand Vos (Wilhelmina’26): ‘Ooit kampioen worden in de tweede klasse, maar dat is nu nog niet aan de orde’

52 minuten geleden

Sport 82 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Gerbrand Vos behoort samen met keeper Joran de Laat, Koen van der Maaden en Mohammed Jumaa tot de jonge generatie, die de toekomst van Wilhelmina’26 moet vormgeven. In de competitie staat Wilhelmina’26 achtste en moet het wel heel raar lopen willen de Wijk en Aalburgers nog gevaar gaan lopen.

De jonge Gerbrand Vos laat zijn kunsten zien op de rechterflank. Meestal als rechtsbuiten, maar ook regelmatig -indien noodzakelijk- als rechtsback.

Of de 22-jarige Wijk en Aalburger altijd uitkijkt naar de zaterdag? “Ik kijk er niet per se naar uit om te spelen, maar ik heb er altijd plezier in. Meestal op de dag ervoor begint het voor mij te leven. Ik ben niet zo voetbalgek dat ik heel de week voor de tv zit en alles volg. Ik haal mijn plezier vooral uit de wedstrijden met Wilhelmina’26.”

“In het veld ben ik fanatiek. Ik moet het vooral hebben van de individuele actie. Ik moet nog wel wat sterker worden. Daar werk ik hard aan. Op het gebied van motivatie kan het ook nog beter. Ik laat nog te snel mijn kop hangen als het niet lekker loopt.”

De als zelfstandig timmerman werkzame Vos vindt het mooi om een bijdrage te leveren aan het succes van het eerste elftal en het bevalt hem goed bij de ‘kanaries’. “Ik voetbal natuurlijk al heel mijn leven bij Wilhelmina’26 en keek altijd op tegen het eerste elftal. Dan is het hartstikke leuk als je op een gegeven moment zelf deel uitmaakt van die groep”, aldus Gerbrand, die op 16-jarige leeftijd al een keer mocht invallen in de hoofdmacht tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen NEO’25.

Lees het hele artikel op Regio-Voetbal. Klik hier.