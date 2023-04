Strijd om felbegeerde titel barst weer los: Jeugdeditie Altena Cup 2023 in juni van start

ALTENA • De jeugdeditie van de Altena Cup zal binnenkort weer plaatsvinden in de hele gemeente Altena. Op 3 juni 2023 zullen jeugdspelers en -speelsters uit Altena strijden om de felbegeerde titel. Het voetbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement en trekt altijd veel belangstelling.

Het hoofdtoernooi van de Altena Cup voor senioren zal plaatsvinden op 22 en 26 augustus 2023. De organisatie verwacht veel voetballiefhebbers uit de Altena op dit evenement.

De organisatie van de Altena Cup kijkt er naar uit om zowel de jeugdspelers als de senioren te verwelkomen op het toernooi. Het belooft een spannende en competitieve strijd te worden voor alle deelnemers. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen en te genieten van de sportieve prestaties.

