Be Ready-aanvaller Beer Groeneveld: ‘Eigenlijk onbegrijpelijk dat we op de laatste plaats staan’

za 15 apr. 2023, 09:09

HANK • Beer Groeneveld klopt op de deur bij Be Ready. De pas 19-jarige linkeraanvaller is al vaste basisspeler bij de derdeklasser, die het moeilijk heeft in de competitie en hekkensluiter is. “De teamgeest en het moraal zijn goed; het zou zonde zijn als we degraderen”, stelt de 19-jarige Beer Groeneveld.

Beer Groeneveld behoort samen met zijn ploeggenoten Brian Burgler, Wouter Kops, Jilles Verbeek, Daan Potter, Krijn Visser en Sander van Dijken tot de jonge groep spelers die in het kielzog van trainer Angelo Ernst overkwam van het Oosterhoutse TSC naar Be Ready. Groeneveld wilde wat ervaring opdoen en graag met zijn vrienden spelen.

“Be Ready leek me daarbij wel een leuke uitdaging. Ik wil mezelf graag verbeteren en me vooral op fysiek gebied verder ontwikkelen bij de senioren. Het bevalt me wel in Hank, we hebben een heel gezellig team. Op de trainingen gaat het er serieus aan toe, maar er is ook ruimte om met elkaar te lachen. Ik heb het merendeel van de wedstrijden in de basis gestaan”, aldus de jongeling, die opvalt op de linkerflank door zijn ijver en inzet.

Regelmatig pakt hij ook een doelpunt mee. De teller staat inmiddels op zes goals. Tevreden is hij er niet mee. “Niet echt. Ik had er meer mogen maken.”

