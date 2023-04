Almkerk-verdediger Corné van Rosmalen: ‘We gaan het redden, schrijf maar op’

za 8 apr. 2023, 07:46

Sport 339 keer gelezen

ALMKERK • De eerste seizoenshelft draaide Almkerk goed mee in de eerste klasse. Na de winterstop loopt het wat minder. “Het is elke week knokken voor de punten”, aldus Corné van Rosmalen, die zich nog geen zorgen maakt. Van Rosmalen is niet bang te degraderen met Almkerk. “Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben”, stelt de rechtsback.

Sport in zijn algemeenheid en voetbal in het bijzonder zijn belangrijke aspecten in het leven van Corné van Rosmalen. De 29-jarige Werkendammer is niet alleen een belangrijke kracht bij het eerste elftal bij Almkerk, maar ook jeugdtrainer bij Kozakken Boys.

Voor Van Rosmalen is het seizoen na de veldwedstrijden nog niet ten einde. Hij brengt de zomerstop door op het beachveld met de mannen van BS Altena, de ploeg waarmee hij vorig jaar kampioen werd in de Eredivisie. Daarnaast is hij werkzaam als sportcoach en verenigingsadviseur bij de gemeente Gorinchem. Ook volgt hij een cursus voor het trainersdiploma UEFA-B. Een hele mond vol dus.

Over zijn bezigheid twee avonden in de week en op zaterdagochtend als jeugdtrainer bij Kozakken Boys, klinkt Van Rosmalen enthousiast. “Het is hartstikke leuk om met die jongens bezig te zijn en ze wat te leren.”

Alles geven

Over Almkerk is hij even enthousiast. “Een leuke vereniging. Ik kende er al wat jongens voordat ik bij Almkerk ging spelen. We spelen op een goed niveau en we hebben een leuk team.”

Lees het hele artikel met Corné van Rosmalen op Regio-Voetbal. Klik hier.