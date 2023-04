Voltena wint volleybalkraker van Peelpush en behoudt koppositie

1 uur geleden

NIEUWENDIJK • Er werd zaterdag gestreden om de koppositie in de B-poule bij de dames Eredivisie volleybal. Team Voltena Dames 1, dat noodgedwongen moest uitwijken naar sporthal De Iris in Nieuwendijk, nam het op tegen Peelpush Dames 1.

De dames uit Werkendam stonden op dat moment aan kop van de B-poule, op 1 punt gevolgd door de dames uit Meijel.

Heroïsche wedstrijd

Het werd een heroïsche wedstrijd. In een geweldige sfeer, met het door de kleinere sporthal, publiek vlak op het veld, werd op het scherpst van de snede gestreden.

Het kon alle kanten op en dat ging het ook. In de twee door Peelpush gewonnen sets moesten ze zelfs door de 25 punten heen om de set binnen te slepen.

Set 1, 3 en 5 gingen naar de thuisploeg, en zelfs zonder de wedstrijd gezien te hebben is het duidelijk dat de teams zeer aan elkaar gewaagd waren.

Nog één duel

Het publiek op de banken, een fantastische DJ en een hele mooie overwinning na een strijd met het mes tussen de tanden, pure reclame voor het volleybal.

Het resultaat: Team Voltena Dames 1 loopt uit in de B-poule, verstevigd haar eerste positie en mag nog één wedstrijd spelen. Zaterdag 15 april komt Draisma Dynamo Dames 1 op bezoek, wederom in sporthal De Iris in Nieuwendijk. De wedstrijd begint om 19.00 uur.