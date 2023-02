Zevenklapper voor masters Biesboschzwemmers bij ONMK korte baan

38 minuten geleden

Sport 110 keer gelezen

REGIO • Na twee jaren zonder Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan, konden zwemmers vanaf 20 jaar in Heerenveen de strijd met elkaar en de klok aangaan. Namens de Biesboschzwemmers kwamen elf leden aan de start en zij wisten twintig medailles te veroveren.

Met vier titels was Annette Wijnja de meeste succesvolle deelnemer namens de Biesboschzwemmers. Annette was de beste op de 50, 100 en 200 schoolslag en de 200 rugslag. Daarnaast behaalde ze ook nog zilver op de 50 en 100 rugslag. Marjo Goelema wist op de 50 en 100 schoolslag de winst te pakken. Op de 100 vrije slag zwom ze verrassend naar het zilver en op de 50 vlinder- en vrije slag behaalde ze brons.

Paul Wijnja, Nico Swart en Anne-Marie Verschoor-Vos waren de laatsten die persoonlijk medailles wisten te veroveren. Paul behaalde brons op de 50 en 100 vlinderslag en op de 200 vrije slag. Voor Nico was er een medaille op de 50 rugslag. Anne-Marie wist op de 50 vrije slag in haar categorie als tweede Nederlandse aan te tikken en kreeg dus een zilveren medaille.

Estafettes

De laatste vier medailles werden op de estafettes behaald. Er was goud op de 4x200m vrije slag gemengd 200+. Deze ploeg bestond uit Henri Verschoor, Paul, Annette en Anne-Marie. Hun eindtijd was ook nog goed voor een Brabants Masters Record. Op de 4x50m wissel- en vrije slag werden zilveren medailles behaald.

De ploeg op de vrije slag bestond uit de dames Mandy Swart, Marjo, Redine van Breugel en Sanne van de Pol. Zij zwommen ruim een seconde onder hun inschrijftijd. Het wisselslag-team bestond uit Nico, Marjo, Paul en Annette. Zij wisten aan het einde van het toernooi nog deze knappe prestatie neer te zetten. De laatste medaille was een bronzen medaille en deze werd behaald door Mandy, Marjo, Redine en Sanne op de 4x100m wisselslag.

Naast het BMR op de 4x200m vrije slag waren er ook records op de 50, 100 en 200 rugslag voor Annette. De 50 meter verbeterde Annette zelfs twee keer. De eerste keer als tussentijd van de 100 meter en later tijdens de 50 rugslag.

Persoonlijke records

Persoonlijke records worden niet vaak door masters gezwommen, maar Sanne, Redine, Mandy en Henri wisten dit wil te doen. Sanne was nog nooit zo snel op de 50 vrije slag. Zij verbeterde haar tijd met bijna één tiende van een seconde.

Redine wist de 50 rugslag bijna drie kwart van een seconde sneller dan ooit te zwemmen en Mandy zwom op de 50 ‘vrij’ twee tienden van haar tijd af. Later op de 100 schoolslag was de verbetering van bijna drie seconden exceptioneel. Mandy wist zelf ook niet hoe het kwam dat ze zo’n grote stap had kunnen maken. Henri was sinds hij weer zwemt nog niet zo snel geweest op de 200 vrije slag, hij haalde als startzwemmer op de 4x200m vrije slag vijf seconden van zijn 200 meter tijd af.

Geen medailles of records

Voor Wouter van der Stelt en Richard Tiemstra waren er geen medailles of records, maar zij wisten goede prestaties neer te zetten. Richard werd zesde op de 50 rugslag en 100 wisselslag en Wouter behaalde zijn beste prestatie op de 400 vrije slag. Ook hij wist een zesde plaats te behalen.

Nederlandse kampioenschappen

Begin mei staan er weer Nederlandse Kampioenschappen gepland en dan zullen de masters in het 50 meter bad van Amersfoort om de medailles strijden. Tot die tijd komen de masters nog tijdens diverse wedstrijden aan de start en zullen zij samen met de overige leden van de Biesboschzwemmers proberen hun prestaties te verbeteren.