Sterke langebaanwedstrijd van jonge Biesboschzwemmers

wo 15 feb 2023, 13:46

Sport

REGIO • In Eindhoven is door vijf zwemmers van de Biesboschzwemmers deelgenomen aan een limietwedstrijd in het 50 meter bad (langebaan). Femke van den Oven, Shanya Muilenburg en Amy de Kooter waren op één of meerdere afstanden sneller dan hun tijd uit het 25 meter bad.

Femke en Shanya zwommen beide twee keer een 50 meter. Femke zwom eerst 50 vlinderslag en ze was bijna vier seconden sneller dan haar inschrijftijd. Op de 50 schoolslag was ze maar een halve seconde langzamer. Shanya begon met de 50 rugslag en hierop was zij een halve seconde langzamer, maar op de 50 vrije slag was ze bijna 0,2 seconden sneller. Ook was Shanya ruim een seconde sneller dan haar beste tijd in een 50 meter bad.

Amy de Kooter

Ook Amy zwom twee keer 50 meter nummer en de 100 schoolslag. Op de eerste 50 meter, de vlinderslag, was Amy bijna vier seconden sneller dan haar inschrijftijd en dit was de eerste keer dat ze dit nummer in een 50 meter bad zwom. Later aan het einde van de wedstrijd wist ze op de 50 vrije slag haar beste tijd uit het 50 meter bad met bijna drie seconden aan te scherpen. Daarnaast was Amy ook ruim anderhalve seconde sneller dan haar tijd uit het 25 meter bad. Op de 100 schoolslag verbeterde Amy zich met ruim drie seconden en haar tijd na 50 meter was ruim zes seconden sneller. Voor beide tijden ging dit om tijden uit het 50 meter bad.

Jansje de Ridder

Jansje de Ridder zwom deze middag de 200 en 400 vrije slag. Ze begon met de 400 meter en ze liet vooral een sterk tweede deel zien. Haar eindtijd was maar drie seconden langzamer dan haar tijd uit het 25 meter bad. Op de 200 vrije slag wist Jansje ruim vijf en een halve seconde van haar beste tijd uit het 50 meter bad af te halen.

Lars de Kooter

Voor Lars de Kooter was het een leerzame middag zonder tijdsverbeteringen. Lars startte op de 200 en 400 wisselslag en de 200 schoolslag. Op de laatste afstand was Lars maar iets langzamer dan zijn beste tijd. Op de andere twee nummers was het verschil groter.

Kans op medailles

Het komende weekend komen elf masters aan de start van de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 2023 korte baan in Heerenveen en er zijn diverse zwemmers die meerdere kansen op medailles hebben.