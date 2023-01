Het jaar 2023 begint met records voor Biesboschzwemmers

35 minuten geleden

Sport 96 keer gelezen

REGIO • Het nieuwe jaar is voor de Biesboschzwemmers begonnen met het organiseren van een masterswedstrijd van de Zuidelijke Cirkel. De locatie was Papendrecht wegens de faciliteiten, zoals elektronische tijdwaarneming en livestream.

De organisatie trok ruim 150 zwemmers vanuit Nederland en België en daarvan waren er ruim twintig lid van de organiserende vereniging. Een deel van de zwemmers gebruikte de wedstrijd als voorbereiding op de Nederlandse Masters Kampioenschappen die in februari gehouden gaan worden, anderen om ‘gewoon’ een keer een wedstrijd te zwemmen. Na ruim twee en een half uur zwemmen waren er zeven persoonlijke en 15 clubrecords verbeterd.

Direct spectakel

De wedstrijd begon met de 4x100m vrije slag en dat leverde direct spektakel op. Een ploeg van ZPC Amersfoort wist daar een Wereld, Europees en Nederlands Record te zwemmen. De ploeg bestond uit twee heren en twee dames en zij wisten dit record in de categorie 240+ te zwemmen. In hetzelfde programmanummer wisten Wouter van der Stelt, Paul en Annette Wijnja en Anne-Marie Verschoor-Vos een clubrecord te zwemmen. Zij deden dit in de 200+ categorie en verbeterden het bestaande record met ongeveer zes seconden. Paul zwom later op de 50 vlinder- en vrije slag nogmaals nieuwe clubrecords.

Records

Neel Gielen was de oudste deelnemer namens de Biesboschzwemmers en zij wist op de 25 en 50 vrije slag nieuwe records te zwemmen, terwijl Sanne van de Pol de jongste recordverbeteraar was. Sanne zwom op de 50 school- en vrije slag de bestaande records uit de boeken. Nico Swart en Richard Tiemstra wisten beide drie records te verbeteren. Nico deed dit op de 50 en 100 rugslag en de 50 schoolslag in de categorie 55+. Richard komt uit bij de heren 60+ en zwom op de 50 school- en vlinderslag en 200 wisselslag nieuwe records. J.P. van Rossem komt ook uit in de 60+ categorie en zwom op de 25m vlinderslag een nieuw record. De laatste die een clubrecord zwom was Annette Wijnja, zij verbeterde haar record van september vorig jaar op de 50 vrije slag.

Ook persoonlijke tijden aangescherpt

Naast de clubrecord werden er ook diverse persoonlijke tijden aangescherpt. Voor sommige omdat ze weer zijn gaan zwemmen, maar hun tijden uit het verleden niet geregistreerd staan. Henri en Anne-Marie Verschoor zijn sinds dit jaar lid van de Biesboschzwemmers en beide wisten op de vrije slag hun tijden aan te scherpen. Anne-Marie deed dit op de 25 en 50 vrije slag en Henri op de 100 vrije slag. Ook Sander van Tilburg wist op de 100 vrije slag zijn tijd aan te scherpen en hij deed dit met ruim een seconde. Richard wist naast zijn clubrecords op de 25 vrije slag zijn persoonlijke toptijd aan te scherpen met ruim 0,6 seconden. Ook Marco van der Laan van Maastrigt verbeterde zich op de 25 ‘vrij’. Voor Redine van Breugel was er een persoonlijk record op de 25m vlinderslag.

Eerste wedstrijd

Een speciale vermelding voor Bert van den Oven is op zijn plaats. Bert heeft op latere leeftijd zijn zwemdiploma gehaald en deed vandaag voor het eerst mee aan een wedstrijd. Hij verraste met mooie tijden en als zijn techniek beter gaat beheersen kan hij nog snellere tijden op de klokken zetten.

NK voor masters

Over ongeveer zes weken staan de Nederlandse Kampioenschappen voor de masters op de planning en dan zal bekend worden of de wedstrijd van vandaag een goede voorbereiding is geweest op dat toernooi. De volgende wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel is medio maart in Terneuzen.