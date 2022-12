Nicky van Ooijen: ‘We staan te laag met Wilhelmina’26 en gaan na de winterstop zeker nog stijgen’

za 17 dec 2022, 10:34

WIJK EN AALBURG • Nicky van Ooijen stapte dit seizoen over van WSC naar Wilhelmina’26. De 31-jarige centrale middenvelder voelt zich al goed thuis bij de ‘kanaries’ op De Ebbe.

“Ik wilde weer op zaterdag voetballen. Dan heb je de zondag vrij om wat met je gezin te doen. Op zaterdagochtend ben ik onder pannen bij WSC als trainer van de JO8, bij mijn zoontje. Dat vind ik heel gaaf. Vervolgens leef je naar de wedstrijd toe met Wilhelmina’26. Het is schitterend, dat ik dat weer mee kan maken”, aldus Van Ooijen, die een jaar lang niet kon voetballen vanwege een slepende achillespeesblessure.

“Wilhelmina’26 is een leuke gezellige en warme club. Je wordt hier goed opgevangen en je voelt je erg gewaardeerd. Vroeger stond voetballen bovenaan en wilde ik koste wat het kost profvoetballer worden. Nu liggen mijn doelen anders. Ik wil me ook op trainersgebied ontwikkelen. Verder wil ik gewoon fit blijven en een paar mooie jaren bij Wilhelmina’26 meemaken. Ik heb ook niet het gevoel, dat ik nog bij een andere club ga voetballen.”

Het team bij Wilhelmina’26 bevalt Van Ooijen. “Ik kwam van WSC uit een hele jonge ploeg, waar het acceptatievermogen niet heel hoog lag. Als aanvoerder had ik daar wel eens moeite mee. Bij Wilhelmina’26 merk ik dat de jongens daarin wat volwassener zijn. Je ziet ons ook echt naar elkaar toegroeien. We worden meer en meer een team en dat zie je ook terug in de uitslagen.”

Clubs

De in Oosterhout geboren Nicky van Ooijen heeft al een heel voetballeven achter de rug. Aanvankelijk wilde hij dus profvoetballer worden. Hij begon met voetballen bij TSC en Irene’58, maar werd al vroeg gescout door Feyenoord, waar hij twee jaar in de jeugd speelde. Hij vervolgde zijn weg bij jeugd van RKC, Willem II en FC Den Bosch. Hij haalde wel de hoofdmacht bij RKC en FC Den Bosch, maar een debuut bleef uit en daarmee viel zijn droom in duigen. De in Waalwijk woonachtige Van Ooijen zocht vervolgens zijn heil bij de amateurs van TSC en diende vervolgens WSC, Turnhout, Roda Boys, DESK, weer WSC en nu Wilhelmina’26.

Pijnvrij

Bij Wilhelmina’26 kwam Van Ooijen niet fit binnen. Hij kampte met een slepende achillespeesblessure en moest revalideren. Een rondgang langs diverse fysiotherapeuten bracht lange tijd geen soelaas. Tot Van Ooijen bij fysiotherapeut Rob Wolters terechtkwam, die hem met succes behandelde.

“Hij heeft me pijnvrij gekregen. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.” Hij werkt nu hard om helemaal wedstrijdfit te worden. “Ik heb nu twee wedstrijden negentig minuten gespeeld en ga tijdens de winterstop doortrainen om weer helemaal wedstrijdfit te worden.”

Van waarde was hij al wel voor Wilhelmina’26, met de winnende goal tegen Woudrichem. Hij werd zelfs ‘man of the match’.

Niet van een leien dakje

Van een leien dakje ging het niet helemaal bij Wilhelmina’26 de eerste seizoenshelft. “Daar raak je wel een beetje gefrustreerd over en zijn we mee aan de slag gegaan. We staan zeker te laag.”

De ‘kanaries’ gaven een aantal wedstrijden een voorsprong weg en speelden al vier keer gelijk. “In de wedstrijden die we gespeeld hebben, zijn we een keer helemaal weggetikt door GJS. Voor de rest zijn we alle wedstrijden beter geweest of hebben we voor gestaan.”

“De eerste helft tegen Alblasserdam waren we heel goed en stonden we met 3-1 voor. Niks aan de hand, maar het werd 3-3. Tegen Schelluinen precies hetzelfde. We stonden met 2-0 voor, maar ook toen werd het nog 3-3. Als je die punten had gepakt, sta je gewoon bij de eerste vier. Vanuit die optiek denk ik dat we echt stappen maken. Tegen EBOH stonden we met 0-2 achter, maar we wonnen met 3-2. Dan toon je veerkracht tegen de nummer twee op de ranglijst. Dat gaf een bijzonder gevoel. Het betekent dat het ook in de groep wel goed zit.”

Nog niet op zijn best

Wat betreft zijn eigen optreden: “Ik denk dat ik nog lang niet heb kunnen laten zien, wat ik in huis heb. Dat heeft gewoon te maken met de wedstrijdfitheid. Ze hebben mij hier nog niet op mijn best gezien, maar dat gaat zeker nog komen. Ik wil nog veel meer mijn steentje bijdragen. Met mijn achtergrond mag je ook wat meer verwachten. Op het gebied van assists en de goals kan het een stuk beter”, aldus Nicky van Ooijen, die zich nu verheugt om met Wilhelmina’26 op trainingskamp naar Torremolinos in Spanje te gaan tijdens de winterstop.

“Dat vind ik wel mooi. Dat wordt hartstikke gezellig. Na de winterstop gaan we nog wel stijgen en hoop ik gewoon de Nicky van Ooijen in vorm te zien”, zegt hij tot slot.

Naam: Nicky van Ooijen

Geboren: 13-08-1991

Leeftijd: 31 jaar

Woonplaats: Waalwijk

Dagelijks leven: Accountmanager

Positie: Centrale middenvelder

Nico van Es