12-jarige Hanne fluit eredivisiewedstrijd bij Voltena

41 minuten geleden

Sport 80 keer gelezen

WERKENDAM • In Sporthal de Crosser in Werkendam werd donderdagavond de competitiewedstrijd gespeeld tussen Team Voltena Dames 1 en Draisma Dynamo Dames 1 uit Apeldoorn.

Zoals te doen gebruikelijk was er ook deze wedstrijd weer een ‘speler in de spotlight’. Normaal gesproken mag deze speler dan symbolisch de eerste bal voor het thuisteam serveren. Deze keer had de ‘speler in de spotlight’ Hanne Terluin echter een bijzondere wens.

Zij wil namelijk behalve een hele goede volleybalster en beachvolleybalster ook heel graag een goede scheidsrechter worden. Daarom hadden zij en haar ouders gevraagd of ze in plaats van het serveren van de eerste bal, het eerste fluitsignaal mocht geven.

Oud-international en Olympisch scheidsrechter Frans Lodérus, deze avond jurylid van dienst, gaf samen met de officials eerste scheidsrechter Alex Verwoert en tweede scheidsrechter Gerjan den Haan graag gehoor aan dit verzoek. Ook de staf van Draisma Dynamo stemde in, en zo kon het gebeuren dat Hanne van 12 jaar op de stoel mocht klimmen en de eerste rally mocht fluiten.

Dat Team Voltena Dames 1 de wedstrijd, die na het optreden van Hanne overigens gewoon met 0-0 begon, wist te winnen met een 3-1, maakte het voor iedereen die Voltena een warm hart toedraagt een hele mooie avond.