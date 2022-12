Lars de Kooter presteert goed op NK korte baan

REGIO • Het afgelopen weekend heeft Lars de Kooter deelgenomen aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan 2022 (NJKkb2022) in Eindhoven. Lars startte op de 100 en 200 en de 400 wissel- en vrije slag. Op alle nummers wist Lars zijn tijden aan te scherpen. Vooral over zijn tijd op de 100 schoolslag was hij heel tevreden.

Het kampioenschap begon voor Lars met de 400 wisselslag. Lars opende iets langzamer dan met zijn persoonlijke record, maar de schoolslag en vrije slag gingen een stuk sneller dan toen. Lars wist eindelijk bijna 7,5 seconde sneller te zwemmen dan zijn beste tijd. Hiermee verbeterde Lars het clubrecord in zijn categorie.

Ook de tweede op de 200 schoolslag wist Lars zijn clubrecord aan te scherpen. Lars opende vrijwel net zo snel als met zijn persoonlijke record, maar in de tweede 100 meter wist hij een verschil te maken. Uiteindelijk was Lars 0,14 seconde sneller dan zijn beste tijd. Ondanks het persoonlijke record was hij niet tevreden.

De laatste dag stond de 100 schoolslag en 400 vrije slag vrije snel achter elkaar op het programma. De 100 schoolslag opende Lars na 50 meter met bijna een persoonlijk record. In het tweede deel van zijn race kon hij het tempo goed vasthouden en was hij ruim anderhalve seconde sneller dan zijn beste tijd. Lars verbeterde zijn eigen clubrecord, maar ook het record bij de jongens onder 17 jaar.