VIDEO: vv Almkerk zegt ‘stay strong’ tegen Toon van Drunen

31 minuten geleden

ALMKERK • VV Almkerk heeft een video gemaakt waarin eerste-elftalspeler Toon van Drunen een hart onder de riem gestoken wordt. ‘Stay strong, Toon’.

Toon van Drunen liep in de competitiewedstrijd tegen DTS’35 Ede ernstig hersenletsel op en verblijft sinds vorige week in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden.

Tot ieders verrassing woonde hij afgelopen zaterdag LRC-Almkerk bij. En dat terwijl twee weken eerder zelfs nog voor zijn leven werd gevreesd.

Almkerk-trainer Vincent de Klerk maandag in AD/Rivierenland: ,,Ook wij waren verrast dat hij hier opdook. Het is echt een compleet wonder. Voor ons was dat op voorhand al het hoogtepunt van deze dag.”