Voltena begint eredivisieseizoen met overwinning op Arbo Rotterdam/Fast Dames 1

24 minuten geleden

Sport 62 keer gelezen

WERKENDAM • Als gevolg van het Wereldkampioenschap volleybal voor dames, dat in Nederland en Polen werd gespeeld, duurde het even voordat de competitie kon beginnen. Op zaterdag 22 oktober was het zover, Team Voltena Dames 1 mocht aantreden tegen Arbo Rotterdam/Fast Dames 1. In een goedgevulde sporthal De Crosser werd de allereerste bal van de nationale competitie op het hoogste niveau bij de dames geslagen.

Het werd een meeslepende wedstrijd, aantrekkelijk om te zien, en tot het laatste moment spannend. De eerste set ging met 25-27 met een nipt verschil naar de dames van Fast. Ook de tweede set begon stroef voor de Werkendamsen, met een 5-9 achterstand. De speelsters kwamen echter steeds beter in hun spel. Gesteund door hun ongebruikelijke, maar o zo effectieve manier van spelen, met wisselende spelverdelers en de pass links, wisten de dames van het thuisteam puntje voor puntje naderbij te komen. Het team begon te swingen, de spelpatronen klopten, en de tweede set werd uiteindelijk met 25-18 gewonnen.

Erop en erover

De derde set werd de ingezette lijn doorgetrokken, geen achterstand meer in het begin, maar erop en erover, met een 25-15 tot gevolg. Dat hierna de vierde set nog spannend zou worden was duidelijk, de tegenstander zou zich niet zomaar gewonnen geven. Lang ging het gelijk op, maar na een 13-13 gelijke stand wisten de Voltena dames het verschil te maken, en gingen via 16-13 naar een mooie 25-20 overwinning. 3-1 in sets dus, en daarmee bleven alle wedstrijdpunten in de gemeente Altena.

Debutanten

Een extra winst van deze wedstrijd was ook dat twee jonge speelsters hun debuut mochten maken. Esther Nederveen en Jill de Groot vielen in, en met nog twee potentiële debutanten aan de kant, Annerieke Nederveen en Jenthe van Kastel, laat Voltena de waarde van haar eigen opleidingslijn nadrukkelijk zien.

Met de overwinning, maar ook met de kleurplatenactie, de spandoekenwedstrijd, het team van de week en de opa’s en oma’s op bezoek was het een echt volleybalfeest in De Crosser.

Komende wedstrijden

Komende vrijdag 28 oktober speelt Team Voltena Dames 1 weer in De Crosser, om 20.00 uur is dan Peelpush Dames 1 te gast. Iedereen is welkom, de toegang kost 2,00 euro. Daarvoor krijgen bezoekers een gratis lot. Leden kunnen gratis naar binnen.

Op zaterdag 29 oktober speelt Team Voltena Dames 1 om 20.00 uur in Assen, tegen het plaatselijke Visser Assen/Sudosa Desto Dames 1. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus, voor degenen die meewillen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar supportteam@voltena.nl..