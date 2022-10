Rick Naaijen (19): ‘Ik wil graag belangrijk zijn voor Woudrichem’

53 minuten geleden

Sport 114 keer gelezen

WOUDRICHEM • Rick Naaijen behoort tot de jonge garde bij Woudrichem. De pas 19-jarige linkspoot moet het vlaggenschip op Het Bolwerk mede vormgeven voor de toekomst. Met Woudrichem beleefde de jonge Naaijen de slechtste seizoenstart sinds jaren.

In de jeugd speelde Rick Naaijen al vaak in een oudere leeftijdsgroep. Nu is hij bij het eerste elftal ook de Benjamin. De 19-jarige Woerkummer draagt wekelijks zijn steentje bij en is een ijverig ventje met zijn acties op de linkerflank, zijn assist en zijn goals. Het duurde even voordat hij er rijp voor was, maar inmiddels gaat hij voor zijn eigen kansen in het eerste elftal. Hij wil altijd winnen en past goed in de cultuur van de uitgesproken vechtmachine in Woudrichem. Naaijen is snel, heeft een sterk lichaam en zijn linkerpoot is goud waard.

“Mijn band met Woudrichem is sterk”, vertelt de ‘coming man’ op Het Bolwerk. “Ik zit pas twee jaar vast bij het eerste elftal. Het zijn allemaal oudere gasten, dus het was wel wennen. Daar zit ik nu al een stuk beter in en ik heb het naar mijn zin. Ik voetbal al heel mijn leven bij Woudrichem en wilde altijd in het eerste komen. Dat heb ik gehaald en ik wil nu het beste uit mezelf halen. Het kan nog beter, maar we draaien als team op dit moment niet zo lekker. Het is dus voor mij lastig om altijd goed te spelen. Ik wil graag belangrijk zijn voor Woudrichem, die drive heb ik zeker.”

Definitief over

Van een vreemde heeft Rick Naaijen het niet. Zijn vader Peter Naaijen was jarenlang een gevreesde flankaanvaller bij het in GRC 14 opgegane Giessen.

“Daar heb ik het een beetje van geleerd”, gniffelt Rick Naaijen. “Mijn vader heeft me in de jeugd ook getraind.”

Toen het mocht, meldde hij zich op 4-jarige leeftijd al aan bij Woudrichem. Het kereltje Naaijen ontwikkelde zich snel tot vlot scorende aanvaller. In een paar seizoenen kwam hij tot veertig goals. Op 15-jarige leeftijd trainde Naaijen al mee met het eerste elftal en mocht hij meedoen in een paar oefenwedstrijden. Op zestienjarige leeftijd mocht hij een keer invallen in de competitie. Vorig jaar in de eerste wedstrijd tegen Arkel maakte hij zijn basisdebuut.

“Toen heb ik gelijk gescoord”, weet Naaijen nog. “Vervolgens hebben ze me definitief overgeheveld naar het eerste elftal. Dat was wel een dingetje. Ik was toen ook net aanvoerder bij de JO19. Dan is het niet makkelijk om weg te gaan, maar als je de kans krijgt bij het eerste, moet je die kans wel pakken. Het was een hele overstap en je moet dan nog zelfvertrouwen krijgen.”

Slechte seizoenstart

Met Woudrichem beleefde Rick Naaijen de slechtste seizoenstart sinds jaren. De Woerkummers verloren de eerste drie wedstrijden tegen Tricht, Roda Boys en Papendrecht en stonden na drie wedstrijden nog op nul punten

“We zijn natuurlijk niet goed gestart, maar we hebben wel zware tegenstanders gehad. De laatste jaren zijn we ook een aantal belangrijke spelers kwijt geraakt”, doelt hij op Wim Holster, Corné Nijhof en de recentelijk gestopte Jamy Goemaat en Bart van Andel. “Bovendien hebben we te kampen met blessures, zoals van aanvoerder Wilty Schaap. Ook Harjo Ruis en Dillis de Vries waren lang geblesseerd. We spelen met een jong team en de tegenstanders die we hebben gehad, waren niet de minste. Die kun je verwachten in het linkerrijtje.”

Honderd procent

“Tegen Papendrecht hebben we het voor eerst de tegenstander lastig kunnen maken. Door een onterechte penalty hebben we die wedstrijd verloren. Voor mijn gevoel hebben we toen wel voor het eerst goed gespeeld. Dus ik maak me nog niet echt zorgen. Ik weet gewoon wat wij als team kunnen. We zullen wel elke week de volle honderd procent moeten geven. Dan hebben we zeker kansen om uit deze situatie te komen”, heeft Naaijen er vertrouwen in dat Woudrichem weer boven komt drijven.

“De teamgeest is zeker aanwezig. Het moet ook een beetje meezitten. We moeten, zoals Danny Schaap al naar buiten bracht, ons als een vechtmachine laten gelden en punten pakken”, heeft Naaijen een doel voor zichzelf. “Ik wil nog sterker aan de bal worden, mijn acties verbeteren, zoveel mogelijk goals maken en belangrijk zijn voor het team.”

Afgelopen zaterdag gaf Woudrichem de uitspraken van Rick Naaijen al gestalte. Dillis de Vries en Harjo Ruis waren er weer bij en de Woerkummers knokten zich tegen het hoog ingeschatte Wieldrecht naar de eerste winst van dit seizoen. Rick Naaijen en zijn ploeggenoten speelden een prima wedstrijd en Dillis de Vries scoorde de winnende.

Nico van Es