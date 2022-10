Almkerk-speler Toon van Drunen is weer aanspreekbaar

di 18 okt 2022, 08:35

Sport 1.394 keer gelezen

ALMKERK • Almkerk-speler Toon van Drunen, die zaterdag na een kopduel in de wedstrijd tegen DTS’35 Ede in zorgwekkende toestand naar het UMC werd gebracht, is inmiddels weer aanspreekbaar. Dat maakte zijn club maandagavond bekend.

De situatie van Van Drunen is verbeterd; ‘hij is aanspreekbaar, maakt kleine stapjes en vecht en strijdt en lacht om grapjes’.

Meeleven met Toon van Drunen kan door hem een kaartje te sturen:

UMC

Neurologie/ neurochirurgie

Afdeling C3 Oost / Kamer 12

Heidelberglaan 100

3584CX Utrecht