Raïsa Schoon en Katja Stam veroveren weer gouden plak en staan tweede op wereldranglijst

12 minuten geleden

WERKENDAM • Beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben opnieuw een gouden plak weten te veroveren. Mede hierdoor staat het Nederlandse duo nu op de tweede plaats van de wereldranglijst.

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs werpen hun schaduw al vooruit. In aanloop naar deze spelen worden meerdere grote sportevenementen georganiseerd in de lichtstad. Raïsa Schoon uit Werkendam was met haar partner Katja Stam één van de deelnemers van dit toernooi. Na verlies van de eerste poulewedstrijd wist het duo daarna alle wedstrijden met 2-0 te winnen.

In de finale kwamen ze de Europees kampioen van dit jaar tegen, het Letse duo Tina Graudina en Anastasija Kravtsjenoka. De eerste set wist het Nederlandse team met 21-16 te winnen. De tweede set was een stuk spannender. Na een time-out op 20-20 sloegen Schoon en Stam toe, met een geweldig killblock van laatstgenoemde als winnend punt.

Wereldranglijst

Een gouden medaille voor het Nederlandse duo was een feit en daarmee ook de tweede plaats van de wereldranglijst. Met dit resultaat zetten Schoon en Stam hun prestatielijn voort.

Tennisstadion

Afgelopen week vond er een Elite 16-beachvolleybaltoernooi plaats. De absolute wereldtop nam hieraan deel. Het toernooi werd gespeeld in het tennisstadion van Roland Garros, waar voor de gelegenheid geen gravel in lag maar zand.