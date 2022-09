ZVDO’74 verliest in eigen huis nipt van Aegir uit Veldhoven

ANDEL • ZVDO’74 speelde afgelopen zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Aegir uit Veldhoven zou als gastploeg laten zien wat ze konden. De laatste ontmoeting tussen de twee ploegen eindigde in gelijkspel. Een zwembad vol publiek zag hoe de ploegen hun strijd begonnen.

Er werd door ZVDO’74 voldoende ingezwommen. Dit leidde tot een strafworp in het voordeel van de thuisploeg. Jan-Willem Vaneker kon de score openen. Antwoord van Aegir volgde snel, maar werd snel weer overtroffen door een zeer mooi schot van Casper Robertus. Arie Stuij kwam de eerste periode ook nog tot score. Desondanks wist Aegir het spannend te houden en werd het 3-3. De tweede periode lukte het de Andelse heren niet om te scoren. Aegir deed dit wel twee keer, waardoor de tweede helft met een 3-5 stand werd ingegaan. Conditioneel zat het bij het eerste van ZVDO’74 goed. Er werd gecounterd en beide ploegen zetten de aanval op, maar kwamen moeizaam tot scoren. Alleen Aegir bewaarde voldoende rust om daadwerkelijk de bal in het net te gooien.

Coach Hans Bak verkondigde duidelijk dat het nog niet gedaan was. Met nog een periode te spelen, kon de thuisploeg nog laten zien wat ze in zich hadden. Energiek begon ZVDO’74 aan de laatste periode. Jan-Willem Vaneker opende wederom de score aan het begin van de periode. 4-6 stond Aegir nog voor. Emiel Goedel was daar nog niet tevreden mee. Na een time-out van de thuisploeg en een mooie assist, scoorde hij tweemaal. Het mooi gedetailleerde scorebord in AquaAltena liet de spanning snijden door 6-6 te tonen met nog drie minuten speeltijd. Het wapen van Aegir werd gebruikt om deze te doorbreken en maakte de 6-7. ZVDO’74 vroeg nog een time-out aan. Het kwam hierna meer niet tot scoren. De winst was verdiend voor Aegir.

Komende zaterdag zullen de heren naar Helmond reizen om de volgende goddelijke bewakers en strijders van de zee te ontmoeten. De competitie kent maar liefst vier teams met zo’n bijzondere verwijzing naar Griekse en Noorse mythologieën.