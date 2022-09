Mika Schalken rijdt solide wedstrijden en kan kampioenschap binnenhalen

30 minuten geleden

DUSSEN • Mika Schalken uit Dussen begon afgelopen zaterdag aan het voorlaatste weekend van het NK junior racing in Veldhoven.

“Ik had er super veel zin in en een goed gevoel met de motor, op deze gladde baan. De kwalificaties werden verreden in de regen. Ik heb gezocht naar een goed ritme en op het laatste heb ik geprobeerd een scherpe tijd weg te zetten”, vertelt Mika. Helaas reed hij niet de perfecte ronde door wat foutjes, maar mocht hij toch van de eerste rij vertrekken voor beide races. In de eerste race startte Mika goed en pakte hij direct de leiding. “Ik had de tip meegekregen om te zorgen dat ik zou finishen en dat ik geen onnodige risico’s moest nemen.” Mika heeft de hele race in een stabiel tempo kunnen rijden en finishte als tweede.

Ook in de tweede race kwam de jonge inwoner van Dussen goed uit de startblokken en werd er na een paar ronden een kopgroep van drie gevormd. “Deze bestond uit Boyd en mijn teammaatje Dean. Het was een fantastisch gevecht en ook in deze strijd heb ik geprobeerd om geen stomme dingen te doen. Door een valse start van Boyd, kwam ik als winnaar uit de strijd”, gaat Mika verder.

Komend weekend staan de laatste races van het Nederlands Kampioenschap op het programma in Assen. Het zal spannend worden voor Mika, want hij kan het kampioenschap binnenhalen. Iedereen is welkom bij de races, de entree is gratis.