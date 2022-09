Wielerronde van Giessen onder perfecte omstandigheden verreden

GIESSEN • De 37e editie van de Wielerronde van Giessen werd op vrijdag 9 september verreden. Het waren perfecte omstandigheden om te koersen.

Eerst was er de Dikke Banden Races voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Het blijft een prachtig gezicht om de kinderen te zien racen, aangemoedigd door de mensen langs het parcours. Bij de senioren waren er helaas veel afmeldingen als gevolg van de slechte weersvoorspellingen. Maar de toeschouwers kregen toch twee prachtige open wedstrijden voorgeschoteld door de renners die wél van start gingen. Met gemiddelden rond de 44 kilometer per uur en voortdurend aanvallende acties in de wedstrijden.

Bij de sportklasse werd een sprint net voorkomen door een late jump van Jorre van der Bij (UW&TC De Volharding), die zo op een mooie wijze de winst behaalde. Bij de amateurs werd er vanuit een aanvallende kopgroep de eindsprint gewonnen door Johan Dorussen (Dutch Food Valley CT) voor zijn medevluchters.

‘Ondanks de vele afmeldingen, kijken we als organisatie tevreden terug op deze editie’, laat de organisatie weten. ‘Kijkend naar alle criteriums die van de landelijke kalender verdwijnen, zwemmen we daarmee tegen de stroom in. Als comité hebben wij juist idee dat de organisatie steeds iets beter staat en groeiende is. Daarbij zijn we erg blij met de steeds groter wordende groep bedrijven en de vrijwilligers die de wielerronde steunen. Zo kunnen we van de mooie plannen voor de toekomst, werkelijkheid maken.’