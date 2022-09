Biesboschzwemmer Marjo Goelema Europees Kampioen

ROME • De afgelopen week hebben vijf zwemmers van de Biesboschzwemmers deelgenomen aan de Europese Masters Kampioenschappen 2022 in de Italiaanse hoofdstad Rome. In een veld van ongeveer 5000 deelnemers werden er drie medailles veroverd, te weten één gouden en twee bronzen. Daarnaast werden diverse records aangescherpt. De ploeg bestond uit Marjo Goelema, Nico Swart, Wouter van der Stelt en Paul en Annette Wijnja.

Marjo en Annette hebben al aan diverse kampioenschappen deelgenomen en in enkele gevallen wisten ze op het podium te eindigen. Ook dit jaar kregen ze dit voor elkaar. Marjo wist op de 50 meter schoolslag in een spannende race naar het goud te zwemmen. Eerder in de week had ze op de dubbele afstand, de 100 meter, een bronzen medaille weten te veroveren. Annette zwom de 50, 100 en 200 meter schoolslag en op alle drie de nummers wist ze bij de beste zeven te eindigen. Hoe langer de afstand, hoe hoger Annette eindigde. Op de 50 meter werd ze zevende en op de 100 meter eindigde ze net naast het podium. Op de 200 meter, die ze als tweede afstand zwom, wist Annette naar het brons te zwemmen. Hierdoor werd dit het meest succesvolle EMK in de geschiedenis van de Biesboschzwemmers.

Bij de heren vielen vooral de prestaties van Wouter en Paul op. Wouter zwom een nieuwe toptijd op de 800 meter vrije slag en op de halve afstand zat hij er slechts enkele tienden boven. Op de 200 meter was er verbetering van zijn snelste seizoenstijd. Paul wist op zowel de 200 als de 400 meter vrije slag zijn tijden aan te scherpen. Vooral die op de 400 meter met ruim drie seconden was een verrassing. Op de 50 meter vrije slag wist Paul binnen de 30 seconden te finishen en bleef hij enkele honderdsten boven zijn snelste seizoenstijd. Nico had de pech dat de 100 en 200 rugslag niet naar wens gingen. Zijn tijden vielen tegen, terwijl het zwemmen wel lekker ging. Op de 50 meter schoolslag lukte het hem wel om zijn beste seizoenstijd met enkele tienden te verbeteren.

Op de één na laatste dag van het toernooi zwommen Nico, Marjo, Paul en Annette de 4x50 wisselslag-estafette en hierop wisten zij op een keurige elfde plaats te eindigen. Het belangrijkste was dat zij sneller waren dan enkele weken eerder tijdens de Nederlandse Masters Kampioenschappen. Alle vier de zwemmers wisten na het toernooi nog goede tijden te noteren, waardoor zij tevreden naar huis gingen.

De komende weken zullen deze zwemmers zich gaan voorbereiden op de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan die in Rotterdam gehouden gaan worden. In het eerste weekend van november staan deze kampioenschappen gepland.