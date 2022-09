Gommerstrofee golfclub De Kurenpolder in Hank gewonnen door Geraldine van Ravenshorst en Dennis van de Bor

HANK • Jaarlijks organiseert de wedstrijdcommissie van Golfclub De Kurenpolder de Gommerstrofee. GC De Kurenpolder is gelegen in de prachtige omgeving van De Biesbosch en maakt deel uit van De Kurenpolder Recreatie, waarvan de gebroeders Gommers de eigenaar zijn.

De wedstrijd werd deels op de (lange) 9-holes-baan, deels op de (korte) par-3-baan gespeeld. Deelnemers liepen zonder tussenpose beide banen af. Tijdens het spelen werden de golfers getrakteerd op een worsten- of een kaasbroodje. Het weer werkte geweldig mee. Het was niet alleen aangenaam om met flightgenoten in de baan te lopen, maar het was zeker ook goed toeven op het zonovergoten terras, met een hapje en een drankje, met uitzicht op de waterplas.

De winnaar bij de dames was Geraldine van Ravenhorst, gevolgd door Aafke Noordhoek en Anja van Rooy. Bij de heren was de winnaar Dennis van de Bor, terwijl Jan Schellekens en Rob van Vught respectievelijk op de tweede en op de derde plaats eindigden. Na de prijsuitreiking bood de familie Gommers alle deelnemers een buffet aan.