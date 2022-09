Jeugdrenner Niek Wolthuis derde in Ossendrecht

OSSENDRECHT/HANK • De jeugdrenners van Jan van Arckel kwamen dit weekend in actie tijdens de 7e Kermisronde van de Weebosch en tijdens ID- & jeugdronden van Calfven 2022.

Op zaterdag 3 september probeerde Stan Holthuis (Sleeuwijk, categorie 7) tijdens de 7e Kermisronde van de Weebosch tot drie maal toe om weg te rijden, maar werd uiteindelijk zesde in de eindsprint.

Ook op zondag 4 september verschenen er verschillende renners van Jan van Arckel aan de start. Ditmaal bij ID- & jeugdronden van Calfven 2022 in Ossendrecht. Niek Wolthuis (Hank, categorie 4) zat gelijk bij de eerste sprint voor de bergpunten mee in de eerste en beslissende ontsnapping en werd mooi derde. Sven Wolthuis (Hank, categorie 6) reed ook in Calfven. Voor Sven was de zware klim net te pittig om mee te kunnen met het peloton. Hij moest er al gauw af en heeft de wedstrijd solo uitgereden. Hij kwam als vijfde over de streep.