Voltena houdt selectie bij elkaar, vijf jeugdspeelsters haken aan bij Dames 1

23 aug, 12:19

WERKENDAM • Vorig seizoen debuteerde Team Voltena Dames 1 in de eredivisie. Zij deden dit met een selectie die vrijwel uitsluitend zelf is opgeleid. Heel veel trainingsarbeid, kampioenschappen, tegenslagen, alles kwam voorbij om in zes jaar tijd van de derde divisie op te klimmen naar de eredivisie. De ultieme droom en uitdrukkelijke wil van veel speelsters werd werkelijkheid.

En dan, voor je het weet, is dat eerste seizoen alweer voorbij. Heel veel ervaring opgedaan, getraind, plezier gehad, een professionele organisatie, toptrainers en top begeleiding, de licentie voor 2022-2023 werd zonder één aanmerking verstrekt.

Een mallemolen kwam op gang bij veel dames eredivisieteams. Tientallen spelers wisselden van club. Alsof het zo hoort. Alsof je er anders niet bij hoort. Lastig voor trainers, hoe bouw je aan een solide selectie? Lastig voor organisaties en verenigingen, heb ik het komende seizoen nog wel een selectie?

Zo niet bij Voltena. De voltallige selectie heeft aangegeven te blijven. Zij geloven in de vereniging, de trainers, hun opleiding en in elkaar. Een paar speelsters kiezen voor een wat lagere trainingsintensiteit, en zullen vooral in Dames 2 gaan spelen. Daar tegenover staat het aanhaken van maar liefst vijf jeugdspeelsters, zij gaan meetrainen met het Dames 1 trainingsprogramma.

Er is afscheid genomen van Danique Timmermans. Als gevolg van een blessure kon zij al geruime tijd niet spelen, en zij heeft de taak van scout op zich genomen. Deze taak heeft zij uitstekend vervuld. Zij zal worden opgevolgd door Toine van Kastel. Zijn coachervaring, zijn gedrevenheid op het vlak van IT en zijn analytisch vermogen gaan het team zeker verder helpen.

De organisatie is verder geprofessionaliseerd. Het begeleidingsteam is uitgebreid met atletiektrainer Martin Delleman en fysiek/krachttrainer Arno Tavenier. Met trainer/coach Johan van Vliet, opleidingstrainer Debora Kadijk, fysiotherapeut Wendy Tavenier en teammanager René van der Giessen, gaan zij er het komende seizoen er alles aan gaan doen om de ambities van het team en de speelsters waar te maken.

De indoortrainingen van het team zijn inmiddels begonnen. De meeste speelsters hebben een succesvol beachseizoen achter de rug in de nationale eredivisie, in internationale wedstrijden, en natuurlijk zijn de internationale prestaties van Raïsa Schoon ook niet onopgemerkt gebleven. Zij sluit later aan.

Het voorbereidingsprogramma van Team Voltena Dames 1 speelt zich vooral af in het zuiden van Nederland en in de zuidelijke buurlanden, waar ook Belgische teams en een Frans team tot de sparringpartners zullen behoren.

Op zaterdag 17 september is iedereen van harte welkom in de thuishal, sporthal De Crosser in Werkendam, waar het team zich aan het eigen publiek zal presenteren met een oefenwedstrijd tegen Volley Haasrode Leuven. Dat team zal dit seizoen uitkomen in de Belgische Liga A. Aanvangstijd is om 19.00 uur, de toegang is gratis.