Sterk optreden van Mika Schalken tijdens EK junior racing

12 aug, 12:51

DUSSEN • Mika Schalken uit Dussen trad afgelopen weekend aan bij de wedstrijden voor het EK junior racing in Assen. Drie dagen waarmee begonnen werd met vrije training gevolgd door kwalificaties en uiteindelijk drie wedstrijden.

Tijdens de eerste dag werd het netjes opgebouwd en vooral ook op de baan veel samen gereden met onder andere de Italianen. Na een aantal aanpassingen naar de vrije trainingen werd vol vertrouwen de kwalificatie ingegaan. Helaas brachten de aanpassingen niet het gehoopte stapje, waardoor Mika niet verder kwam dan een zevende startplaats voor de wedstrijden.

Het niveau op het EK is erg hoog en alle kleine dingen werken mee voor een goed resultaat. Daarom werd er opnieuw gezocht naar een betere setting voor de wedstrijden. ‘s Morgens in de warming-up kreeg het team helaas te maken met technische problemen en moest Mika de pits opzoeken. Uiteindelijk werd besloten om met de reservemotor race één te rijden. Direct bij de start was het grote verschil in vermogen al te zien en kon Mika dan ook de aansluiting niet houden. Maar hij vocht voor wat hij waard was om de wedstrijd nog zo goed mogelijk uit te rijden, wat resulteerde in een zevende plaats.

Het potentieel was zichtbaar en er werd dan niet getwijfeld om voor de tweede race een sneller blok eronder te plaatsen. In race twee zat Mika er direct bij. De eerste rondes waren even wennen met het andere blok en karakter, maar al snel ging het steeds beter. De inhaalactie die gepland was lukte; het laatste rondje net niet door een klein foutje. Maar gezien de progressie was Mika toch blij met een zevende plaats.

Hij was erop gebrand om tijdens race drie verder naar voren te komen. ‘s Morgens in de warming-up kreeg Mika de tijden al snel verder naar beneden en vol vertrouwen ging hij dan ook race drie in. Na een goede start stootte hij gelijk door naar positie zes en na een race waarin hij alles gegeven heeft eindigde hij op plek vijf; hij is supertrots op het resultaat in dit competitieve veld en was blij met “deze gave ervaring”.