Volle score in Venlo

2 aug, 16:48

Sport 670 keer gelezen

WERKENDAM • Het beachvolleybalteam Raïsa Schoon/Katja Stam, momenteel de nummer twee van de wereld, speelt voornamelijk internationale toernooien. Afgelopen weekend was er echter een mogelijkheid om deel te nemen aan de Nederlandse eredivisie.

Zij speelden het toernooi in Venlo, waar aan de kade van de Maas een tijdelijk centercourt was aangelegd. Zonder ook maar één set te verliezen bereikten zij de finale, en ook deze werd in twee sets gewonnen, waarmee zij zich tot winnaar konden laten kronen van dit toernooi.

De komende week neemt het team deel aan een Elite 16 toernooi in Hamburg, waar wordt aangetreden tegen de absolute wereldtop. Na dit toernooi reizen ze door naar München, waar ze hun zilveren medaille gaan verdedigen tijdens het Europees Kampioenschap.