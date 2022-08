Almkerkse volleybalster Femke Zegwaard gaat voor de top

ALMKERK • Als je amper zestien jaar bent, al heel wat nationale selecties hebt doorlopen en recentelijk deel hebt genomen aan het Europees Kampioenschap Volleybal Meisjes O17, dan moet je wel beschikken over een flinke dosis talent. Zelfs zoveel talent dat wellicht over een aantal jaren een debuut in het “echte” Oranje meer dan realistisch is.

Femke Zegwaard, geboren en getogen Almkerkse, is speelster van Sliedrecht Sport 2 en net terug uit Tsjechië, waar van 16 tot 24 juli in de plaatsen Prostejov en Hradec Kralove het EK werd gehouden. Een toernooi met een sterke bezetting. Iedereen was benieuwd waar het Nederlandse team zou staan op de Europese ladder. Ook Femke die al vanaf haar zesde jaar behept is met het “volleybalvirus”.

Zevende plaats

Hoe is het afgelopen op het EK? Femke: “We zijn uiteindelijk geëindigd als zevende. Sneu omdat we slechts één puntje tekort kwamen op Duitsland om ons te plaatsen voor de finalepoule. En dat terwijl we Duitsland in de voorronde verslagen hadden met 3-0. In de strijd om plaats vijf tot en met acht verloren we van Polen en wonnen we van Slovenië met als eindresultaat plaats zeven.”

Geen vakantie

Zo’n reistje naar het buitenland, dat is vast een pleziertrip. “Deelname aan het EK Volleybal betekent geenszins een vakantietripje, zoals wellicht velen zullen denken”, vertelt Femke. “Over de gehele week bezien hebben we een middagje vrij gehad om de stad te gaan bekijken. Voor de rest was het trainen, rusten, video’s van de tegenstanders bekijken et cetera.“

Paplepel

Hoe lang doe je al aan volleybal? Femke: “Eigenlijk is het volleybal me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder (Rianne, red.) heeft vroeger gespeeld bij SSS (Nieuwendijk), dat later gefuseerd is met Voltena (Werkendam). Ikzelf speel al vanaf mijn zesde jaar. In de eerste periode (tot mijn twaalfde jaar) bij Voltena. Toen ben ik overgestapt naar Sliedrecht Sport, een club behorend bij de top van Nederland. Hier zag ik meer perspectief om verder te komen”.

Om op niveau te spelen komt er overigens heel wat bij kijken. Om in het Nationale team te spelen nog meer, want Femke is totaal vier à vijf keer per week onderweg om te trainen. Elke maandag doet zij dat met de nationale ploeg op Papendal in Arnhem; de overige keren traint zij in Sliedrecht bij haar eigen club.

Trotse moeder

Moeder Rianne is trots op de verrichtingen van haar dochter en zij is dan ook actief betrokken bij de sportcarrière van Femke: “Ik rij Femke, gemiddeld vijf- à zeshonderd kilometer per week, en probeer dat te combineren met mijn parttime werkzaamheden, waarbij ik alleen mijn laptop nodig heb. Met name op Papendal zijn ze helemaal ingesteld op werkende mensen. Er zijn aparte ruimtes gecreëerd om te kunnen werken, zodat we het nuttige met het aangename kunnen combineren”.

Studie geneeskunde

Is het trainen goed te combineren met je studie? Femke: “Ik ga nu naar VWO5 op het Altena Collega in Sleeuwijk. Ik heb het geluk dat ik gemakkelijk leer, dus dat scheelt wel. De school werkt ook mee, want ik heb voor de maandagse trainingen op Papendal vrij gekregen, al moet ik dat natuurlijk wel inhalen. Maar dat gaat prima in de avonduren” Tot op heden gaan de sport en het studeren dus nog steeds uitstekend hand in hand. Hoe dat gaat worden als Femke ooit geneeskunde gaat studeren ziet ze dan wel. Dat is in ieder geval haar wens, al heeft ze nog niet exact nagedacht welke richting ze precies wil kiezen binnen de geneeskunde.

Slimmer spelen

Wie is haar grote voorbeeld? “Ik heb niet echt een groot voorbeeld”, vertelt Femke, “maar als ik dan toch iemand moet noemen is het Maret Balkestein-Grothuies, uitkomend voor het Griekse Panathinaikos. Zij is, net als ik, passer/loper in het team en ook klein van stuk. In haar herken ik veel van mezelf”.

Ziet Femke nog verbeterpunten voor haar eigen volleybalspel? Femke: “Ik ben natuurlijk niet de langste, dus dat moet ik proberen te compenseren. Gemiddeld zitten we drie keer per week in het krachthonk om alle facetten van het volleybal te verbeteren. In mijn geval is dat bijvoorbeeld de springkracht verbeteren, nog beter het blok gaan gebruiken van de tegenstander en nog slimmer spelen”.

Weer naar het buitenland

De zevende plaats in Tsjechië heeft wel gezorgd voor een buitenlands tripje. In 2023 neemt Nederland namelijk deel aan het European Youth Olympic Festival in het Sloveense Maribor. Of Femke Zegwaard daar van de partij zal zijn? Femke: “Zeker weten, ik heb er nu al zin in!”

Herman van Diejen