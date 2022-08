Marianne Vos flikt het weer: wielrenster wint zesde rit en verstevigt koppositie in Tour

29 jul, 16:39

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft de tweede etappezege in de Tour de France te pakken, door de zesde etappe op haar naam te schrijven. In de massasprint won ze met overmacht. Met nog twee etappes te gaan behoudt de wielrenster uit Babyloniënbroek ook haar gele trui.

De wielrensters finishten tijdens de zesde etappe, na een rit van ruim 129 kilometer, in Rosheim. De rit is de opwarmer voor het zware slotweekend, waarin het Tourpeloton de bergen ingaat.

Mede door deze etappezege heeft Vos in de strijd om de groene trui nu al 76 punten meer dan de Nederlandse Lorena Wiebes, de nummer twee.

"The rest of the girls, they kept me in the front, kept me constantly out of the wind."@marianne_vos praises her @JumboVismaWomen teammates for the role they played in her historic Stage 6 victory - the first stage win for a woman in the #MaillotJaune#TDFF pic.twitter.com/n3KsDMVR3w