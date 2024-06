Recordopbrengst van 34.000 euro voor Roparun Team Altena 280

ALTENA • Ruim een half jaar geleden was het nog maar de vraag of Team Altena 280 dit jaar aan de start zou staan van de Roparun. Het team had te maken met ‘leegloop’ en het was lastig om nieuwe teamleden te vinden. Toch lukte het ook dit jaar weer het team compleet te maken.

Vol enthousiasme stortten de teamleden zich op het organiseren van activiteiten om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Een bingo, verkoop van chocolade, statiegeld actie, Roparock in Xinix, verkoop van stroopwafels en als klapper de Mini Roparun. Daarnaast ontving het team donaties van vele sponsors.

Recordbedrag

Met deze acties wist het team een bedrag van ruim 34.000 euro in te zamelen voor de Roparun. Zij behaalden niet eerder zo’n hoog bedrag en de teamleden zijn dan ook super trots op dit resultaat. Het geld van de Roparun gaat naar diverse initiatieven voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Team Altena dankt iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd.

Wie ook dit avontuur wil meemaken, of volgend jaar een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen via info@altena280.nl.