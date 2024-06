Journaliste Anne Marie Hoekstra schrijft verhaal voor ZOMERvakantieboek: taal als gereedschap voor feit én fictie

AMEIDE• Journaliste/schrijfster Anne Marie Hoekstra uit Ameide hoefde niet lang na te denken toen collega Sandra de Leeuw haar vroeg een verhaal te schrijven voor het ZOMERvakantieboek van Kontakt Mediapartners. Met haar hoofd in zomerse sferen kroop Hoekstra achter haar computer, terwijl buiten het voorjaar nog maar aarzelend begon.

Is het schrijven van een journalistiek verhaal heel anders dan het schrijven van een fictief verhaal?

“Je gereedschap is hetzelfde: de taal. Maar het ambacht is totaal anders. Bovendien is de inhoud bij een journalistieke tekst altijd een gegeven: de actualiteit. De vrijheid bij het schrijven van een fictief verhaal vind ik heerlijk.”

Het Verhalenbureau

Wat voor soort boeken schrijf je?

“Ik begon met kinderboeken schrijven, toen mijn twee dochters nog klein waren. Later schreef ik een paar historische jeugdromans en een jeugdroman over twee jonge dierenactivisten. Die boeken werden uitgegeven bij uitgeverij Columbus, een label van Jongbloed. Nog weer later had ik samen met mijn man een bedrijfje: Het Verhalenbureau. Ik legde levensverhalen vast, in opdracht van particulieren. Mijn man verzorgde onder andere de vormgeving. Momenteel leg ik de laatste hand aan mijn eerste roman voor volwassenen. Het boek verschijnt komend najaar bij uitgeverij Gideon.”

Ik gedij beter als ik regelmatig buiten kan rondbanjeren. Hoe meer ruimte om me heen, hoe beter

Wat lees je zelf graag?

“Dat is heel divers, lastig onder één noemer samen te brengen. Ik heb erg genoten van de boeken van Raynor Winn, over haar tochten door het Engelse landschap. Maar ook boeken van agrariër James Rebanks las ik met veel belangstelling en plezier. Hij vertelt over de spagaat waarin hij als jonge boer terechtkwam. Hij heeft groot respect voor de manier waarop zijn grootvader agrariër was, in het Engelse Lake District.”

“Net als zijn opa wil James respectvol met de natuur omgaan. Tegelijkertijd ziet hij ook hoe moeilijk dat vandaag is. Bovenstaande boeken zijn geen fictie. Wel fictie is het boek ‘Alles wordt lichter’ van Janke Reitsma, dat ik recent las. Prachtig hoe zij de lezer meeneemt in het hoofd van haar hoofdpersoon. Ook in dit boek speelt het landschap weer een belangrijke rol trouwens. Geen toeval. Ik gedij beter als ik regelmatig buiten kan rondbanjeren. Hoe meer ruimte om me heen, hoe beter. Al lezend doe ik dat dus ook, in mijn hoofd.”

Sfeer

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

“Die kan overal vandaan komen. In ieder geval hou ik ervan een sfeer goed neer te zetten. Onlangs zei iemand tegen me: ‘Ik ken niemand die zo gevoelig is voor sfeer als jij.’ Sterk uitgedrukt: als de sfeer van een verhaal goed is, kan het plot me niet eens zoveel schelen. Een boek dat van begin tot eind beklemmend is, dat trek ik niet. Dus de sfeer van bijvoorbeeld een tuin, een landhuis of klooster kan mijn hoofd al in werking zetten.”

“Voor mijn boek over jonge dierenactivisten was de berichtgeving over dierenwelzijn - of beter gezegd, het gebrek aan dierenwelzijn - een trigger. En mijn jeugdboek ‘Ontsnapping uit Numaga’ is geïnspireerd op het eeuwenoude verhaal over de vier Heemskinderen. Ik won er een prijs mee trouwens.”

Voor mijn opstellen haalde ik altijd goede cijfers. Dat stimuleert natuurlijk

Hoe kom je aan die passie voor schrijven en kwam die passie al heel vroeg naar voren? “Mijn vader vertelde mijn zusje en mij al verhalen voor het slapengaan. Vaak zelf verzonnen. Toen is mijn liefde voor verhalen begonnen denk ik. Voor mijn opstellen haalde ik altijd goede cijfers. Dat stimuleert natuurlijk.”

Was het moeilijk om een kort(er) verhaal te schrijven voor dit ZOMERvakantieboek?

“Nee. Het was leuk! Wel was het heel vreemd om een fictief verhaal op lengte te moeten schrijven. In de journalistiek doe ik niet anders, maar bij het schrijven van mijn boeken kan ik wat lengte betreft altijd lekker mijn gang gaan.”

Lees je zelf weleens zo’n zomerboek (speciale editie van een magazine)?

“Natuurlijk. Heerlijk laagdrempelig. Vaak genoeg lees ik teksten waar ik mijn tanden in moet zetten, waarvoor flinke concentratie nodig is. In mijn vrije tijd vind ik het af en toe heerlijk om verhalen te lezen waarbij ik niet al te veel hoef na te denken.”

Complexe relatie en hechte band

Er komt een nieuw boek van je uit in het najaar. Kun je een tipje van de sluier oplichten?

“Dat boek heb ik geschreven naar aanleiding van de verdrietige geschiedenis van mijn jongere zus Debora. Ze stierf in de zomer van 2021, heel onverwacht. De complexe relatie die ik met haar had, de hechte band die we hadden, de manier waarop ze verdwaalde in het leven en haar dramatische dood beschreef ik aanvankelijk om alles te verwerken. Uiteindelijk is het een boek geworden, deels gefictionaliseerd. Het was zwaar om het te schrijven.”

Mogen we al weten wat de titel is?

“Complotzus. Het verhaal gaat over de zussen Kira en Marit. Bij het uitbreken van de coronapandemie raakt Marit ervan overtuigd dat een wereldelite de verspreiding van het virus in scène heeft gezet voor eigen gewin. Ze raakt steeds verder in de ban van complottheorieën, zegt haar baan op en treft voorbereidingen voor een vlucht naar het buitenland. Het lukt de zussen steeds minder om elkaar te begrijpen. Als Marit ziek wordt, escaleert haar situatie en doet Kira pogingen om haar te redden. Het is een verhaal over angst en dreiging, maar uiteindelijk ook over vertrouwen en onvoorwaardelijke zussenliefde.”

De cover van het ZOMERvakantieboek

Wat is het ZOMERvakantieboek?

Het ZOMERvakantieboek is een gloednieuwe productie van Kontakt Mediapartners, de uitgever achter alle dertien edities van Het Kontakt. Voor het ZOMERvakantieboek sloegen de verschillende afdelingen en regio’s de handen ineen. Het resultaat? Een lekker dik magazine met veel zomerplezier, waaronder een lekker leesverhaal, geschreven door Anne Marie Hoekstra.

Het magazine is bedoeld als vakantiemaatje: of er nu een vakantie in de achtertuin op het programma staat of bij één van de prachtige locaties in de dertien gebieden waar Het Kontakt verschijnt, het magazine is overal de ideale metgezel, waarmee je je lekker kunt ontspannen.

Het ZOMERvakantieboek is gevuld met o.a. een overzicht van gezellige festivals en zomerse evenementen, tips voor regenachtige dagen, maar ook de beste plekken om te zwemmen. Daarnaast valt te lezen waar je de lekkerste ijsjes eet, zijn er verschillende puzzels en andere hersenkrakers om op te lossen en onthullen redacteuren van Het Kontakt hun favoriete plekken, waar zij dat fijne zomergevoel krijgen.

Ook zin in de ZOMER? Het ZOMERvakantieboek zal vanaf half juni verkrijgbaar zijn in de winkel, bij verschillende horecagelegenheden en recreatie-aanbieders en online via de webshop van Kontakt Mediapartners. Ga naar webshop.kmp.nl/zomerboek - daar staan ook alle verkoopadressen vermeld.