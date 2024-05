Week van de Jonge Mantelzorger ook in Altena: ‘Vraag eens hoe het met hén gaat’

1 uur geleden

Nieuws 103 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Eén op de vier jongeren heeft zorg thuis, maakt zich zorgen of mist zorg. Surplus noemt jonge mantelzorgers mede-mogelijk-makers. Omdat zij heel veel mogelijk maken in hun thuissituatie. Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. In de campagne tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor deze jongeren.

De Week van de Jonge Mantelzorger is een week waarin het team mantelzorg van Surplus extra aandacht vraagt voor deze vaak onzichtbare groep jongeren. Veel jongeren weten niet dat ze jonge mantelzorger zijn. En dat mantelzorgondersteuning van Surplus er juist voor hen is.

Mede-mogelijk-makers

Mede-mogelijk-makers zijn jongeren die te maken hebben met zorgen thuis. Zij zorgen voor een ouder/verzorger of broer/zus en maken daarmee veel mogelijk. Deze groep is zich er echter vaak niet van bewust dat zij jonge mantelzorger zijn en dat er ook ondersteuning voor hen beschikbaar is. Ook willen jongeren vooral ‘normaal’ zijn en schamen zij zich voor hun vaak lastige thuissituatie.

‘Vraag eens hoe het met hén gaat’

In de week van de jonge mantelzorger staat ‘Vraag eens hoe het met hén gaat’ centraal. Er wordt ingezet op de directe omgeving van jonge mantelzorgers om de signalen rondom vastlopen in mantelzorg op te pikken. Denk bijvoorbeeld aan leraren en sportcoaches.

‘Het hebben van aandacht voor deze vaak overbelaste jongeren is een belangrijke stap naar hulp. Zo zorgen we er samen voor dat jonge mantelzorgers ondersteuning krijgen’, aldus Surplus.

Ondersteuning aanvragen

Deze ondersteuning aanvragen kan via het mantelzorgsteunpunt Altena van Surplus. Het team mantelzorg is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren op 0183-408444. Per e-mail is men bereikbaar via mantelzorg.altena@surplus.nl.