Dak gaat eraf bij jongerencentrum De Pomp met DJ Roberto Rosso

35 minuten geleden

Nieuws 84 keer gelezen











ALMKERK • Het dak gaat eraf in jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Op zaterdag 1 juni zal DJ Roberto Rosso voor de tweede keer een optreden verzorgen.

DJ Roberto Rosso geniet bekendheid in de christelijke dancewereld (onder andere Youth.Opwekking en EO-jongerendag) en staat bekend om zijn energieke muziek, krachtige beats en inspirerende teksten. Zijn optredens brengen de zaal in beweging en zijn muzikale boodschap wordt breed gewaardeerd.

Na zijn set afgelopen september kon het niet anders dan dat Roberto Rosso De Pomp opnieuw op z’n kop zou komen zetten. De inloop is vanaf 21.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen via www.depompalmkerk.nl.

Wat is De Pomp?

Jongerencentrum De Pomp is onderdeel van Youth for Christ Altena. Elke zaterdagavond is De Pomp geopend en is er een divers programma voor jongeren van 12 tot circa 23 jaar. Het adres is Sportlaan 3A in Almkerk. Meer informatie is te vinden op www.depompalmkerk.nl.