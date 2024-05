Weggebruikers opgelet: deze nachten sluiten de verbindingswegen in knooppunt Gorinchem

ALTENA • Weggebruikers opgelet: van maandag 10 juni tot en met donderdag 27 juni zijn verbindingswegen in knooppunt Gorinchem in de nacht dicht. Tijdens deze nachten vervangt aannemerscombinatie ALSÉÉN in opdracht van Rijkswaterstaat het asfalt van de verschillende verbindingswegen en voert algemeen onderhoud uit.

De werkzaamheden zijn onderdeel van grootschalig onderhoud aan de A27 en A59. In 2024 zijn hiervoor nog meerdere nacht- en weekendafsluitingen nodig.

Deze nachten worden wegen afgesloten

De asfalteringswerkzaamheden aan verbindingswegen van knooppunt Gorinchem vinden plaats in de onderstaande nachten en locaties. Verkeer wordt met gele bebording ter plaatse omgeleid via de eerstvolgende afrit en oprit op de snelweg.

• 10 juni 21.00 uur tot 11 juni 05.00 uur en 11 juni 21.00 uur tot 12 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A15 uit Rotterdam naar A27 richting Utrecht + verbindingsweg A27 uit Breda naar A15 richting Rotterdam;

• 12 juni 21.00 uur tot 13 juni 05.00 uur en 13 juni 21.00 uur tot 14 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A15 uit Nijmegen naar A27 richting Breda + verbindingsweg A27 uit Utrecht naar A15 richting Nijmegen;

• 17 juni 21.00 uur tot 18 juni 05.00 uur en 18 juni 21.00 uur tot 19 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A27 uit Utrecht naar A15 richting Rotterdam;

• 19 juni 21.00 uur tot 20 juni 05.00 uur en 20 juni 21.00 uur tot 21 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A15 uit Rotterdam naar richting A27 richting Breda;

• 24 juni 21.00 uur tot 25 juni 05.00 uur en 25 juni 21.00 uur tot 26 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A27 uit Breda naar A15 richting Nijmegen;

• 26 juni 21.00 uur tot 27 juni 05.00 uur en 27 juni 21.00 uur tot 28 juni 05.00 uur: nachtafsluiting knooppunt Gorinchem verbindingsweg A15 uit Nijmegen naar A27 richting Utrecht.

Welke werkzaamheden?

Tijdens de nachtelijke afsluitingen asfalteert ALSÉÉN de verbindingswegen van knooppunt Gorinchem. Daarnaast vindt klein onderhoud plaats en voert men onderzoeken uit.

ALSÉÉN voert deze werkzaamheden uit vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden, zodat de weg in goede conditie is en ze zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode.

Extra reistijd

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de eerstvolgende afrit en oprit op de snelweg. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.