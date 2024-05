Oppassen voor ‘straatschoffies en dronkenlappen’ tijdens historisch festival in Heusden

29 minuten geleden

Nieuws 62 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • De Stichting Vestingstad Heusden organiseert op zondag 23 juni van 11.00 tot 17.00 uur een historisch festival op het terrein van de kasteelruïne in de vesting.

De stichting zal op het terrein en de aangrenzende stadswal terug gaan in de tijd. Er is een kleine handelsmarkt en er zijn oude ambachten. Troubadours en andere muzikanten zorgen voor het nodige entertainment. Op de wal zal de Hanzecompagnie haar kampement opzetten voor een middeleeuwse belevenis met ambachten en ridders.

Boogschietkunsten

De boogschutters van ‘net d’r neffe’ geven een demonstratie en bezoekers mogen zelf ook de boog ter hand nemen. Ook kinderen kunnen hun hart ophalen met verhalenvertellers, ze kunnen geschminkt worden en mogen hun eigen schilderijtje maken. Ook zij kunnen hun boogschietkunsten vertonen.

Optredens op podium

Er is een horecaplein ingericht voor een drankje en een hapje en op het centrale podium vinden regelmatig optredens plaats. Het centrale thema is het ontstaan van de vaderlandse democratie die in 1787 in Heusden ontstond. Gedurende de middag zal daar door een groep acteurs/figuranten regelmatig aandacht aan worden besteed.

Oppassen voor straatschoffies en dronkenlappen

Figuranten, gestoken in kleding uit vroegere tijden spelen hun rol als burgers, boeren en buitenlui. Het is oppassen voor de straatschoffies en dronkenlappen en ander gespuis dat men tegen het lijf kan lopen. Kortom: het wordt een festijn met voor elk wat wils. De toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.vestingstadheusden.nl.