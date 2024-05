Medewerkers Spoedeisende Hulp Beatrixziekenhuis halen 3845 euro op voor onderzoek

REGIO • Medewerkers van de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis hebben maandag een sportieve prestatie neergezet. Zij hebben een mooie route van 70 kilometer langs De Linge gelopen en gefietst om geld op te halen voor onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde. Daarmee hebben zij als team inmiddels al 3845 euro opgehaald.

Met dit behaalde bedrag staat het team van de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis op de derde plaats van alle deelnemende teams uit Nederland.

Over de actie

Spoedeisende hulp arts Domenique Zaunbrecher vertelt over de run: “Het was een topdag! We hebben enorm veel lol gehad met ons team, ondanks het drupje regen en de twee lekke banden. Langs de route hebben we elkaar aanmoedigend en door voor de volgende wissel. Bij de finish werden we onthaald door onze collega’s, familie en vrienden. En daar kon iedereen genieten van wat lekkers van de foodtruck van Streetsjef.”

‘Volgend jaar doen we zeker weer mee’

“Ik ben super trots op wat wij als team hebben neergezet en vooral op het plezier wat we samen hebben gehad. En daarmee hebben we een prachtig bedrag opgehaald voor onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde. Derde van Nederland met ons fijne knusse ziekenhuis, dat zegt wel wat! Volgend jaar doen we zeker weer mee”, besluit ze.