Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk pakt uit tijdens zwemvierdaagse in juni

1 uur geleden

SLEEUWIJK • Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk organiseert van 3 tot en met 7 juni de jaarlijkse zwemvierdaagse. Naast het zwemmen zijn er dagelijks extra activiteiten voor jonge waterliefhebbers en hun ouders.

Elke avond tussen 18.00 en 20.30 uur kunnen deelnemers hun baantjes trekken. Het programma begint op maandag 3 juni om 18.15 uur met een demonstratie door de jeugdafdeling van de politie en de brandweer. Een dag later staat een luchtbeddenestafette gepland en is de scouting aanwezig.

Waterstormbaan en muziek

Woensdagmiddag 5 juni is er volop actie met een waterstormbaan. Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich uitleven op de stormbaan. In de avond blijft de baan open, en is er muziek om de sfeer te verhogen. Voor de kleintjes is er stoepkrijten bij het peuterbad. Ook zal er een frietkar aanwezig zijn.

Showkorps Wilhelmina en rommelmarkt

Showkorps Wilhelmina treedt donderdagavond 6 juni op bij het zwembad. Daarnaast wordt er een rommelmarkt georganiseerd waar bezoekers kunnen snuffelen tussen de spulletjes. Er zijn ook modelbootjes te bewonderen. Deze avond is er ook enveloppentrekken, waarbij een zwemabonnement voor het seizoen 2025 te winnen is.

Muntjesduiken en disco

Op vrijdag 7 juni wordt het evenement afgesloten met muntjesduiken voor de basisschooljeugd vanaf 19.30 uur. Als het weer het toelaat, is er op zaterdag 8 juni een disco bij het zwembad om de week feestelijk af te sluiten. De toegang is gratis voor kinderen die hebben meegedaan aan de zwemvierdaagse; anders kost de entree 5 euro.

Deze week stond er in de papieren krant een advertentie over de zwemvierdaagse in zwembad Bijtelskil. De vermelde datum is 3 tot en met 7 juni 2023, maar dit moet uiteraard 2024 zijn.