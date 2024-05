Altena stuurt op sluitende begroting voor 2025, daarna zijn keuzes onvermijdelijk

ALTENA • Na enkele financieel ruimere jaren, ligt Altena op koers met het realiseren van de doelen uit het bestuursakkoord. Het college van B&W stuurt ook in 2025 aan op een sluitende begroting. Dat is onder andere door loon- en prijsstijgingen niet vanzelfsprekend.

Vanaf 2026 laat het meerjarenperspectief tekorten zien van enkele miljoenen. Vooral vanwege het teruglopen van inkomsten vanuit het Rijk.

7 miljoen euro

Het college en de gemeenteraad moeten keuzes maken hoe kosten te dempen en inkomsten te vergroten. Het financieel resultaat over het afgelopen jaar is 7 miljoen euro, dit is 4 procent van de totale begroting.

Dit komt onder andere door incidentele bijdrages vanuit het Rijk voor bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen en energiecompensatie en door werk wat niet kon worden uitgevoerd door bijvoorbeeld arbeidskrapte.

Voor 1,1 miljoen euro ombuigen

Om de begroting voor 2025 sluitend te krijgen is het nodig om 1,1 miljoen om te buigen binnen het bestaande beleid. Dit doet Altena door de WMO efficiënter in te regelen, het deels temporiseren van onderhoud en het deels versoberen van beheer openbare ruimte.

Daarnaast wordt er 2 miljoen euro uit de algemene reserve overgeheveld. Hierdoor kan de OZB stijging beperkt worden tot slechts de stijging van de inflatie.

Inzet op (woning)bouw

“We liggen goed op weg om onze doelstellingen en ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Veranderde omstandigheden, met name wat het Rijk bijdraagt, maar ook enorm stijgende prijzen, dwingen ons wel tot het maken van keuzes”, vertelt wethouder financiën Hans Tanis.

“We gaan door met het investeren op onze programma’s, zoals het bouwen van woningen, vitale inwoners en platteland, bestaanszekerheid en circulair voedselsysteem. Daarnaast zetten we in op het borgen van het bestaand niveau van onderhoud van sportvelden en investeren we extra in de bouw van scholen.”

“Voor inwoners die het financieel moeilijk hebben, zetten we in op een Altenabon. Maar we hebben ook oog voor onze historie, met een oorlogsmuseum en 80 jaar vrijheid.”

Keuzes maken is nodig

Vanaf 2026 laten de cijfers zien dat er keuzes gemaakt moeten worden om de begrotingen sluitend te krijgen. Tanis: “Door veranderende inkomsten vanuit het Rijk en stijgingen van prijzen kunnen we niet op dezelfde voet doorgaan als voorheen.”

“Om onze doelen te bereiken voor onze inwoners en ondernemers moeten we samen met de gemeenteraad keuzes maken. Dat gaat over grote keuzes wat voor gemeente we willen zijn.”

In gesprek met elkaar

“We zijn trots op ons voorzieningenniveau in Altena, maar is het houdbaar? En kan onze Onroerendezaakbelasting (OZB) zo gemiddeld laag blijven ten opzichte van andere gemeenten? Hierover moeten we met elkaar het gesprek voeren en keuzes maken”, aldus Tanis. “Daarbij houden we koers om te investeren in onze gemeente, zoals we in het bestuursakkoord hebben afgesproken.”