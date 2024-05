Terugspoelen naar de jaren 70: Archiefkring Hank organiseert weer filmavond

HANK • De stichting Archiefkring Hank organiseert op zaterdag 22 juni voor de derde keer een filmavond. Na het succes van eerdere jaren kan een herhaling niet uitblijven.

Samen met de enthousiaste amateurfilmer Kees Leemans, die zijn privéverzameling van 50 jaar film heeft doorgespit, heeft de Archiefkring Hank weer een film van zo’n anderhalf uur samengesteld.

Terug in de tijd vanaf de jaren 70

Het thema van deze filmavond is: ‘Hank, herkent u deze nog, nog, nog!’. Oftewel, terug in de tijd vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw. Een periode die zich leent voor terugkijken en herinneringen ophalen. In de jaren 70 had Hank al een veelzijdig verenigingsleven en werd er van alles georganiseerd.

Dit komt er voorbij in de film

De film bevat onder andere heldere beelden van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht op Beekse Bergen met deelname van een Hanks team en een jeugdige André van Duin.

Ook is er beeld van een eiergooiwedstrijd uit 1981, een bezoek van Beatrix aan de Kurenpolder, het kampioenschap van Be Ready, de jeugdsoos Titanic met dansende en hossende jeugd, het Hankse boerenleven, carnaval en de opening van het inmiddels alweer verdwenen politiebureau.

Er zijn nog veel meer onderwerpen die de revue zullen passeren.

Entree en kaartverkoop

De entree is 4,50 euro en inclusief een drankje. De kaartverkoop is op 8 juni van 10.00 tot 12.00 uur in ‘t Uivernest. Tijdens de filmavond opent de zaal om 19.30 uur.