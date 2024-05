Oldtimers toeren binnenkort weer door Altena tijdens de 29e Altena Tourtocht

ALMKERK • Stichting Altena Course organiseert op zaterdag 6 juli voor de 29ste keer de bekende Altena Tourtocht voor klassieke voertuigen.

Om 09.00 uur begint het evenement bij ‘t Verlaat in Almkerk, waar de deelnemers zich verzamelen en bezoekers de voertuigen kunnen bewonderen. Vervolgens zal om 11.15 uur het startschot klinken en de stoet van auto’s, vrachtwagens en motoren van 25 jaar en ouder in beweging komen.

Route door Noord-Brabant en Gelderland

Ook dit jaar is er weer een mooie route uitgezet die door Noord-Brabant en Gelderland zal lopen. De tussenstop zal plaatsvinden bij Vos Truck Parts, Binnenkamp 1 in Hedel. Na een gezellig samenzijn wordt de tocht hervat.

Verwacht wordt dat de eerste deelnemers rond 15.30 uur weer in Almkerk arriveren. Bij het muziekgebouw kan onder het genot van een drankje de dag afgesloten worden.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.altenatourtocht.nl, maar ook op de locatie zelf. Bij inschrijving ontvangen deelnemers een rallyschildje en consumptiebonnen.

Meer informatie over de Tourtocht, inclusief foto’s van eerdere edities en de route van 2024, is te vinden op de website van Altena Tourtocht, of via hun Facebook-pagina.